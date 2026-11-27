Espectáculos

Anoten bien la fecha porque el Vibra Fest 2026 se hará el martes 8 de diciembre en el Parque Cerrillos, en la Región Metropolitana. La organización decidió cambiar el recinto para que el evento sea más amplio, aprovechando las áreas verdes y sumando espacios nuevos para que la gente se entretenga mientras espera a sus artistas favoritos.

La noticia que más nos gusta es que habrá tres escenarios funcionando al mismo tiempo. Se llamarán Escenario RHLM, Escenario Vibra Fest y Escenario Johnnie Walker, así que habrá música sin parar. Las puertas abren a las 12:00 horas y, para que no nos deshidratemos en el perreo, el parque tendrá puntos de hidratación, zonas de juegos y áreas de entretención repartidas por todo el lugar.

El cartel de internacionales está potentísimo. Vienen Anuel AA, Omar Courtz, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Kapo, J Álvarez, Ivy Queen, YSY A, Darkiel, Brytiago, Dalex, Noriel, Almighty, Conep y RKM. Si eso no fuera suficiente, el talento nacional llega con Jairo Vera, Lucky Brown, Tobal MJ, Sinaka, Loyaltty, Bayriton, Pablito Pesadilla, Gino Mella, King Savagge, Daniella, Lleflight, Lenexx y Benja Valencia. Además, habrá una presentación especial de Eloy.

Para los que no tienen auto, llegar es súper fácil. La estación Cerrillos de la Línea 6 del Metro es la más cercana. También sirven los micros 105, 105C, 108, 109N, 113, 115, 125, H08 e I01, que cuentan con paraderos en las inmediaciones del parque.

Sobre las entradas, la producción liberó nuevos tickets el miércoles 25 de noviembre a las 12:00 horas, disponibles únicamente a través de PuntoTicket. Esperemos que no se agoten en un segundo porque el lineup está demasiado bueno.

¿Quién es el artista que más ganas tienen de ver?