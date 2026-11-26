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Vale Roth dejó a todos con la boca abierta al contar cuánto paga por el jardín infantil de su hija Antonia en la comuna de Vitacura. A través de una historia de Instagram, la exchica reality soltó que el valor mensual del establecimiento puede alcanzar los 625 mil pesos, dependiendo siempre del horario y las actividades que realicen los niños.

Vale admitió que se trata de un monto elevado. Para llegar a esa decisión, la influencer contó que primero investigó diversas alternativas buscando un lugar que cumpliera con todas sus expectativas.

Sobre los precios, detalló que existen distintas modalidades según la extensión de la jornada. Según explicó, si el horario es de 8:00 a 12:30, el costo sería de unos 400 mil pesos. Sin embargo, si se incluyen los talleres todos los días hasta las 3:00, ahí es cuando el valor sube a los 625 mil pesos.

Vale Roth dejó claro que prefiere la jornada extendida porque siente que salir a las 12:30 es "absolutamente nada". En el horario que ella eligió, los niños almuerzan a la 1:30 y luego hay un taller de 2:00 a 3:00.

Además de estos detalles, la influencer adelantó que en marzo sus dos hijas asistirán al jardín infantil. A pesar de que el costo es altísimo, Vale defendió su elección asegurando que lo más importante es la tranquilidad de saber que Antonia está bien cuidada. “Yo sé que es súper caro”, reconoció, aunque destacó especialmente el trato que recibe la pequeña: “Las tías son exquisitas, aman a la Antonia, la Antonia se queda feliz ahí y para mí eso me da una tranquilidad”.

¿Ustedes pagarían eso por un jardín o sienten que es un exceso?