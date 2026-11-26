Estilo de vida

Preparar una ensalada, un plato de pastas o cualquier comida rápida puede volverse tedioso cuando te toca picar decenas de tomates cherry uno por uno. Sin embargo, existe una forma mucho más sencilla de hacer el trabajo que no requiere dispositivos especiales ni técnicas complicadas, sino simplemente un movimiento inteligente para ahorrar tiempo valioso.

Los tomates cherry son ingredientes súper queridos en cualquier cocina porque aportan sabor, color y frescura a un montón de recetas. El problema es que cortarlos puede ser agotador, especialmente cuando necesitas una cantidad grande. En vez de agarrar cada tomate por separado, se puede aplicar un truco simple que hace que todo el proceso sea mucho más rápido.

Este método es ideal para cuando cocinas para varias personas o quieres armar un plato rápido sin demoras innecesarias. Es la técnica perfecta si estás preparando una ensalada griega, pastas con tomates cherry, bruschettas o cualquier plato que requiera una cantidad considerable de tomates picados. Además, ayuda a mantener la tabla de la cocina más organizada, ya que no pasas tanto tiempo cortando cantidades pequeñas.

A veces las soluciones más simples son las más útiles. Un pequeño hack en la cocina puede cambiar la forma de cocinar a diario y dejar más tiempo disponible para disfrutar el resultado final.

Para aplicar este truco la próxima vez que tengas un bowl lleno de tomates cherry, no los enfrentes uno por uno. La clave está en hacer un movimiento firme, tener un poco de cuidado y usar el cuchillo adecuado para poder cortarlos todos mucho más rápido.

La cocina a menudo esconde secretos que no necesitan complicaciones. Con este movimiento inteligente, el proceso de picar vegetales deja de ser una tarea lenta para convertirse en algo eficiente, permitiendo que la preparación de las comidas sea mucho más dinámica y menos estresante.