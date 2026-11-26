Espectáculos

Ignacio Gutiérrez ya tiene quien tome el mando de Alfombra Roja durante sus vacaciones de verano. Según informó Hugo Valencia en Zona de Estrellas, el reemplazo vendría desde el mismo panel del programa: Mario Velasco.

Velasco no llega en blanco, ya que tiene experiencia liderando espacios de farándula tras haber estado varios años a cargo de Alfombra Roja, el programa de Zona Latina. Para Javier Fernández, esto es una "buena jugada", pues cree que Velasco le dará un aire fresco al programa.

Por su parte, Hugo Valencia destacó que Mario no es atacado y que, tras las peleas que le tocó ver en el programa, cree que le irá muy bien.

Fanny Mazuela agregó que con su llegada Fran García-Huidobro tendrá "santos en la corte", pues Mario también la defiende. Eso sí, el panel no concordó en que el animador pueda manejar a Francisca Merino: según Mazuela, a esa mujer no la domina ni su madre.