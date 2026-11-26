¿Qué ocurre cuando una pasarela de moda y un concierto en directo se fusionan en un único espectáculo? Eso es MadWalk, una propuesta creada por MAD TV en Athens en 2011 que regresó el lunes 23 de noviembre de 2026 para celebrar su 16.ª edición.

El concepto es único: cada diseñador de moda se une a un artista musical. Mientras la colección desfila por la pasarela, el artista canta en vivo, sobre el mismo escenario y en el mismo instante. Cada combinación se diseña exclusivamente para esta velada, presentando nuevos arreglos, mashups y covers que no podrás escuchar en ninguna otra parte.

Hoy en día, MadWalk se consagra como la noche de moda y música más importante de Greece: un recinto repleto a capacidad total en el Tae Kwon Do indoor arena de Athens, un especial de televisión abierta a nivel nacional y un casting abierto de modelos que sumó más de 3.500 postulaciones.

La temática de este año fue «We are all made of stars».

Uno de los grandes momentos de la cita fue el LEGO Daisy Dress: un vestido de alta costura confeccionado con 12.000 piezas de LEGO y 790 flores colocadas a mano, una por una. Creado por la diseñadora Nora Sarman junto al LEGO Certified Professional Balázs Doczy, se exhibió en Greece de manera exclusiva en MadWalk, lucido por la presentadora del evento, Vicky Kaya.

El glamour del Hollywood clásico llegó de la mano de un mashup en vivo de Beyoncé: la cantante LILA fusionó a Beyoncé con «Prisencolinensinainciusol» de Adriano Celentano para acompañar la colección de flecos, plumas y rosetas de organza de Celia Kritharioti.

El gran cierre estuvo a cargo de la estrella de Eurovision, Eleni Foureira, justo antes de que el recinto quedara cubierto bajo una lluvia de confeti.

MadWalk. Donde la moda se encuentra con la música.