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Se acabó la paz en Reunión de Superados. En el avance del capítulo 228, Javiera descubrió que Manuel no llegó a su fiesta de inauguración porque estaba pasando por un momento terrible, tanto en lo personal como en lo laboral. Max compró la funeraria solo para hacerle la vida imposible al ex de Tere, presionándolo hasta que el hombre renunciara a un trabajo donde ya estaba estable y que funcionaba viento en popa.

Javiera había tratado de mantener la calma por sus hijos, pero después de esta movida, Max se pasó la raya. La situación explotó en la cocina, donde ella le dejó claro que no soportaba más su presencia. "Tú me has llevado al límite todo este año, ándate. Ándate ahora de mi casa", le soltó sin anestesia.

El drama no terminó ahí, porque Max intentó acercarse a su ex y ella tuvo que ponerle la mano delante para que no se le tirara encima. El empresario dejó una advertencia que nos deja a todos con la duda: "Esto no termina aquí".

Honestamente, Max es el villano que uno ama odiar, pero lo de comprar una funeraria para molestar al ex es otro nivel de toxicidad. ¿Se habrá pasado el personaje o es justo el castigo para Javiera por aguantarlo tanto tiempo?