Espectáculos

Chilevisión presentó el miércoles 25 de noviembre su parrilla de programación para 2027 durante el encuentro CHV Open. Lo más llamativo es que lanzarán seis programas digitales diseñados para seguir cada paso de los participantes de la tercera temporada de Gran Hermano Chile.

Para empezar, Claudio Michaux vuelve al ruedo. El comediante estará a cargo del react, comentando las galas y siguiendo las reacciones del público, tal como lo hizo en las dos primeras temporadas del reality.

En el área de análisis, Pía “Piita” Pérez liderará un panel junto a Trini Cerda, Pincoya, Juan Vera y un invitado especial. Este grupo se dedicará a desmenuzar las estrategias de los jugadores y repasar las polémicas de la convivencia con humor.

Si hablamos de fiesta, también habrá un espacio dedicado a las fiestas del encierro. La bailarina y actual participante de Fiebre de Canto acompañará las celebraciones en la casa y comentará todo con el público a través del chat.

Los influencers Bastián Romero (Basti) y Valentina Lagunas (Pitu), conductores de De todo menos un podcast, expondrán sus ideas más insólitas sobre lo que pasa en el encierro.

También habrá un espacio de farándula donde un periodista, ganador de los Premios Cordillera, adelantará datos antes de las galas. Este formato tendrá un toque interactivo: habrá un secreto que la audiencia podrá desbloquear mediante likes.

Finalmente, Marcelo Pulgar Ortiz, conocido como Don Streaming, se encargará de recibir a los jugadores eliminados en el aeropuerto para conversar con ellos apenas aterricen en Chile.

Estos seis espacios estarán disponibles próximamente en todas las plataformas digitales de Chilevisión, aunque todavía no se anuncian las fechas ni los horarios de estreno. Seamos honestos, con tanta pantalla digital, ya no hay forma de escaparse del chisme del reality.