Espectáculos

Julio Canessa fue el eliminado de MasterChef Chile el lunes 23 de noviembre. El participante tuvo que dejar la competencia luego de presentar un plato de berenjena y prieta que no convenció al jurado. Tras evaluar las preparaciones, los chefs determinaron que los desempeños más bajos de la jornada fueron los de Canessa, María Fernanda y Nattida.

La decisión final llegó después de que la chef Fernanda Fuentes explicara que había un plato con "medio punto más de error que el resto". Finalmente, fue Juan Manuel Pena Passaro quien anunció que Canessa abandonaba las cocinas para siempre. Honestamente, una mezcla de berenjena con prieta suena a riesgo extremo, y parece que el riesgo no pagó en este caso.

El drama detrás de la nominación

La salida de Julio no cayó bien en redes sociales, y la rabia se concentró en Regina. Todo partió el domingo, cuando Regina agregó queso fundido a su plato después de que el tiempo ya había terminado. Fernanda Fuentes advirtió la situación y, como consecuencia, el jurado descalificó al equipo formado por Regina, Julio Canessa y Giannina Ortiz, mandándolos directo a la prueba de nominación.

En Instagram, la gente no perdonó la jugada. Algunos seguidores la responsabilizaron de lo ocurrido y otros aseguraron que si ella no hubiera hecho trampa, probablemente Julio no se habría ido.

La reacción de Julio

A pesar de que el internet estaba prendido, Canessa se mostró tranquilo al despedirse. El participante recordó que había regresado al programa mediante el repechaje hace dos semanas y reconoció que "desde que entré sabía que no era el mejor, mis compañeros corrían con ventaja".

Además de su paso por el concurso, Julio destacó que fue una oportunidad para volver a la televisión después de haber estado varios años alejado de la pantalla. Se fue agradeciendo la experiencia y todo el cariño que recibió durante su tiempo en el espacio culinario.

¿Se pasaron los fans culpando a Regina o ella realmente le jugó una mala pasada a su equipo?