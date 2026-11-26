Espectáculos

Augusto Schuster usó sus redes sociales para celebrar cinco años de relación con Camila Sepúlveda. El artista compartió una publicación en Instagram compuesta por cinco fotografías que muestran distintos momentos de la historia que han construido juntos, acompañando el post con la frase "5 añitos caminando de la mano".

Este gesto permitió que sus seguidores vieran algunas postales de su vida sentimental, ya que el actor habitualmente mantiene su relación lejos de la exposición mediática. El mensaje no solo celebró la fecha, sino que también sirvió para recordar los hitos de la pareja, especialmente el paso de contraer matrimonio en abril de 2024.

Una boda bajo perfil

Cuando se dio a conocer que Augusto Schuster y Camila Sepúlveda habían llegado al altar en abril de 2024, lo hicieron siguiendo su estilo reservado. Aunque compartieron algunas fotografías de la ceremonia, evitaron dar detalles sobre la celebración y mantuvieron en privado la fecha exacta y otros antecedentes del evento.

En aquel momento, el actor acompañó las imágenes con una declaración corta pero significativa para su esposa: "La wife más linda". Según la información disponible, la ceremonia se habría realizado en Estados Unidos, país donde la pareja reside desde 2022 tras trasladarse a Los Ángeles, California.

Vida y proyectos en el extranjero

Desde que se instalaron en Los Ángeles, ambos han mantenido su vida fuera de Chile, compartiendo solo de vez en cuando registros de sus actividades y proyectos personales. En este contexto, Schuster continúa explorando sus intereses artísticos, trabajando en su faceta musical además de su carrera como actor.

Por su parte, Camila Sepúlveda también tiene una trayectoria ligada a la televisión chilena, ya que participó en la segunda temporada de MasterChef Chile, el programa gastronómico que reunía a aficionados a la cocina. A esa experiencia se suma su faceta como influencer, donde comparte contenidos sobre música, gastronomía y su vida cotidiana.

En sus redes sociales, Sepúlveda reúne poco menos de 150 mil seguidores. La cocina es uno de los ámbitos que ha seguido explorando, mientras que la música es el punto en común que comparte con Schuster.

Contexto del artista

Augusto Schuster es un actor, cantante, bailarín y modelo chileno recordado especialmente por sus inicios en producciones juveniles. Su debut en televisión fue con la serie Amango, que comenzó a emitirse en junio de 2007 y marcó a toda una generación. Con el tiempo, expandió su carrera hacia otros proyectos de actuación y música, lo que finalmente lo llevó a desarrollar su vida personal fuera del país.

Actualmente, la publicación de Schuster demuestra que, aunque prefiere un perfil bajo, no quiso dejar pasar la oportunidad de festejar estos cinco años de amor que comenzaron mucho antes de su boda y que hoy siguen sumando capítulos en Estados Unidos.