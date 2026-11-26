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La periodista Scarleth Cárdenas informó el miércoles 25 de noviembre que tiene metástasis en sus huesos y columna vertebral. Esta noticia llega apenas cinco días después de que la profesional diera a conocer que fue diagnosticada con un agresivo cáncer de mama y que iniciaría un tratamiento con quimioterapia.

Según explicó la periodista en un video de Instagram, se enteró de la metástasis el lunes, luego de someterse a una tomografía y una resonancia cerebral. Scarleth describió el momento como difícil y reflexionó sobre lo rápido que puede cambiar la vida, mencionando que hace solo un mes y medio su situación era muy distinta.

El diagnóstico inicial de cáncer fue sorpresivo para ella y se produjo luego de que sintiera malestares durante un viaje reciente a las Torres del Paine. Cárdenas destacó que es un caso muy raro, ya que en los exámenes de junio estaba completamente sana y para octubre ya presentaba un cáncer con metástasis.

“La vida es una locura. Esta semana ha sido difícil. Los exámenes mostraron que tengo metástasis en los huesitos, en mi columna vertebral, pero estoy tranquila”, detalló la periodista en sus redes sociales. Pese a la complejidad de lo que está viviendo, aseguró que hay que seguir y poner el hombro, el corazón y las ganas.

En su mensaje, Scarleth hizo un llamado directo a las mujeres que no se han chequeado para que se realicen exámenes preventivos, subrayando la importancia de la prevención.

La profesional se mostró positiva y comprometida con su proceso, afirmando que confía en los médicos, aunque sabe que no todo depende de ellos. También mencionó que vienen días duros, una realidad que viven miles de mujeres en Chile, y que decidió compartir su testimonio en honor a ellas, quienes necesitan apoyo en los momentos difíciles. Finalmente, prometió que mantendrá su voluntad, tranquilidad y templanza de siempre, y que hará todo lo que dependa de ella.