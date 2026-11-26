Alex Zisis llega a Prohibida Obsesión para soltar toda la tea
El miércoles 24 de noviembre debutó en Prohibida Obsesión Alex Zisis, un emblemático actor de las teleseries de los 90. El hombre de 76 años llega a la trama interpretando a alguien que conoce detalles muy oscuros del pasado de Pablo, personaje interpretado por César Sepúlveda.
Si creen que va a llegar a saludar y ya, están muy equivocados. En el avance del capítulo se vio que el personaje de Zisis tiene una discusión súper tensa con Pablo, y lo mejor es que Vivi, interpretada por Celine Reymond, queda como testigo de todo el show. Pero el verdadero drama llega después, cuando el hombre se acerca a Vivi para tirarle la advertencia: que tenga cuidado con Pablo porque el tipo destruyó la vida de su hija.
Para los que no ubican a Alex Zisis, el actor tiene una extensa trayectoria en televisión. Estuvo en teleseries como A Todo Dar en 1998 y Algo Está Cambiando en 1999, además de series que quedaron marcadas en la cultura pop como BKN en 2003 y La Nany en 2005.
La teleserie se sigue emitiendo de lunes a jueves desde las 22:00 horas. Solo queda esperar a ver cuánta más ropa sucia saca este nuevo personaje.
¿Será que Pablo podrá limpiar su nombre o ya quedó sentenciado?