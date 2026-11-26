Espectáculos

El miércoles 24 de noviembre debutó en Prohibida Obsesión Alex Zisis, un emblemático actor de las teleseries de los 90. El hombre de 76 años llega a la trama interpretando a alguien que conoce detalles muy oscuros del pasado de Pablo, personaje interpretado por César Sepúlveda.

Si creen que va a llegar a saludar y ya, están muy equivocados. En el avance del capítulo se vio que el personaje de Zisis tiene una discusión súper tensa con Pablo, y lo mejor es que Vivi, interpretada por Celine Reymond, queda como testigo de todo el show. Pero el verdadero drama llega después, cuando el hombre se acerca a Vivi para tirarle la advertencia: que tenga cuidado con Pablo porque el tipo destruyó la vida de su hija.

Para los que no ubican a Alex Zisis, el actor tiene una extensa trayectoria en televisión. Estuvo en teleseries como A Todo Dar en 1998 y Algo Está Cambiando en 1999, además de series que quedaron marcadas en la cultura pop como BKN en 2003 y La Nany en 2005.

La teleserie se sigue emitiendo de lunes a jueves desde las 22:00 horas. Solo queda esperar a ver cuánta más ropa sucia saca este nuevo personaje.

¿Será que Pablo podrá limpiar su nombre o ya quedó sentenciado?