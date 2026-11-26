Espectáculos

Mon Laferte anunció este miércoles 25 de noviembre que se presentará en el Estadio Nacional el 1 de mayo de 2027. Es un paso gigante en su carrera, porque se sube al escenario más grande del país para espectáculos, marcando un hito total para la música local.

Lo más potente es que se une a un grupo muy exclusivo, ya que es apenas la segunda solista chilena en dar un concierto sola en este recinto, siguiendo los pasos de Miryam Hernández, quien lo hizo en mayo de 2025.

El show es parte del Femme Fatale Tour, basado en el disco del mismo nombre. Con esta gira la artista ya pasó por Chile presentándose en el Santander Arena, y además tuvo un show muy celebrado en el Festival de Viña, donde se llevó la Gaviota de Platino.

La expansión de Mon no para aquí. También sumó fechas en los estadios más importantes de México, específicamente en el Estadio GNP Seguros y el Coliseo GNP Seguros, repartidos entre CDMX y Guadalajara.

Para cerrar el círculo de este universo, este año lanzó Femme Fatale Vol. 2, disco que expandió el concepto del anterior y que estuvo nominado a los Premios Grammy Latino en seis categorías.

Si quieren ir, anoten la fecha: las entradas salen a la venta el lunes 30 de noviembre a través de Ticketmaster.

¿Ya tienen la plata lista para asegurar el ticket o se van a quedar fuera?