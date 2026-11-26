Espectáculos

Hermógenes Pérez de Arce fue tajante al responder qué le diría a Tonka Tomicic si se cruzaran en el camino: absolutamente nada. En una entrevista con la periodista Patricia Maldonado, el abogado aseguró que considera a la animadora como una persona desinformada que no posee los antecedentes necesarios y que se limitó a seguir consignas repetidas.

Según Pérez de Arce, una gran parte de la población chilena también cae en lo mismo, creyendo y repitiendo consignas comunistas. Para él, la postura de la animadora no nació de un análisis propio, sino de una opinión forjada por lo que le habían repetido.

El día que lo echaron del matinal

Todo el conflicto se remonta al momento en que Tonka Tomicic echó al abogado del estudio del matinal de Canal 13, en el marco del estallido social, por su postura sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. Maldonado le preguntó si seguía manteniendo que no habían sido violados los derechos humanos, y Pérez de Arce confirmó que sí.

El periodista respaldó su posición citando su último libro, titulado "Pinochet, probado inocente". En dicha obra, sostiene que el exmandatario ordenó respetar los derechos humanos desde el primer día y afirma que reproduce documentos que hacen que este punto sea indiscutible. Sobre aquellos años, explicó que había gente que hacía cosas que no debía hacer, y que la animadora le dijo que lo que decía era tan contrario a la verdad histórica que debía irse; él le respondió que estaba de acuerdo y encontró una falta de respeto que ella se lo dijera.

Advertencias previas y el apoyo en la calle

Lo curioso es que Pérez de Arce no llegó al estudio sin advertencias. Relató que, al llegar al canal, personas de derecha que participaban en el programa se le acercaron para pedirle que tuviera cuidado. Le sugirieron que no dijera lo que ellos mismos pensaban porque, si empezaba a decir lo que creía, se armaría la grande.

El exacadémico de 90 años asegura que la expulsión tuvo consecuencias positivas para él. Contó que ese mismo día, mientras iba a almorzar donde su hermana, el tránsito estaba detenido frente al departamento de ella y todos los autos empezaron a aplaudirlo en la calle, algo que nunca le había pasado, y que provocó una reacción pública muy fuerte.

La visión de Patricia Maldonado

El cierre de la entrevista estuvo marcado por la crítica de Patricia Maldonado hacia el actuar de la animadora. La periodista calificó el hecho de que Pérez de Arce fuera sacado de Canal 13 como una de las "roterías más grandes" cometidas por Tonka Tomicic, asegurando que dicha acción le trajo problemas posteriores a la conductora. Maldonado quiso profundizar en el sentimiento del entrevistado, preguntándole qué había pensado de ella en el instante exacto de la expulsión.