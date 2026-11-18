Espectáculos

¡Atención, pipol! La Vero Bianchi, esa periodista deportiva de TNT Sports que nos tiene siempre al tanto, estuvo de invitada en “La Divina Comida” y, como era de esperarse, ¡soltó la sopa! Compartiendo mesa con Toby Vega, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, la comunicadora no se guardó nada al recordar sus inicios en la tele, revelando unas propuestas que, digámoslo, eran un poquito osadas.

Imagínense la escena: recién partiendo, soltera y boom, los mensajes de futbolistas le llovían. Y no eran para invitarla a tomar un café, ¿eh? La misma Vero lo dijo sin pelos en la lengua: “Yo llegué soltera… perdón que lo diga así, pero los futbolistas me escribían: ‘Te invito a Europa, te mando el pasaje’”. ¡Así de frontal! Y para más remate, precisó que algunos de estos galanes eran parte de la mismísima Selección Chilena. Claramente, no dio nombres, y ¡nos dejó con la intriga a mil!

La verdad es que la Vero se la jugó con su declaración. Ella misma reconoció que aceptar este tipo de "invitaciones" podría haberle dado un empujón rápido en el mundo de la fama, el famoso "camino más fácil". Pero ella tenía otro chip: desde el primer día supo que no quería eso y que quería hacerse un nombre por su carrera, aunque le costara años, según dijo. ¡Bien ahí, Vero!

Pero no todo fue farándula futbolera en la cena. La periodista también se abrió sobre su experiencia con la maternidad. En junio de 2025, ella y su esposo, Diego Navarrete, le dieron la bienvenida a su hijo, una etapa que, según sus propias palabras, ha sido lo más lindo de su vida. “Lo más lindo que tengo en mi vida es mi hijo”, confesó. Es que claro, combinar el amor por la pega con la llegada de un bebé es un desafío heavy.

Finalmente, Vero explicó por qué esperó tanto para ser mamá. Bianchi contó que fue mamá a los 36 años porque primero quería tener una carrera consolidada, y que siempre tuvo las cosas muy claras. Una historia que inspira a seguir tus propias reglas, ¿o no?