Espectáculos

Este domingo 22 de noviembre, a las siete de la tarde, la leyenda nacional José Alfredo "Pollo" Fuentes se instala en el Teatro Provincial de Curicó para tirarse con todo en la celebración de sus seis décadas de una carrera impecable. El concierto es parte de su gira "60 Gold", que ya ha dejado la escoba en Santiago, Rancagua y Concepción, demostrando que el Pollo sigue más vigente que nunca.

El intérprete de clásicos que todos hemos cantado a todo pulmón, como "Te perdí" y "Dirladada", no viene con un show cualquiera. En una entrevista con el programa VLN por la Tarde, el cantante adelantó que será un show diferente, con todos sus éxitos, muchas sorpresas y actores en el escenario que compartirán con él. ¡O sea, no es solo música, es una experiencia completa!

Según lo que adelantó, la puesta en escena viene cargada de historias emotivas de su vida, esas anécdotas de su extensa trayectoria que uno siempre quiere escuchar, y para rematar, contará con la participación estelar del coro de los Hermanos Maristas de Curicó. ¡Qué nivel de producción, chiquillos!

La producción lo ha catalogado como el mejor show de su historia, y con todo lo que trae, les creemos a ojos cerrados.

Las entradas para no perderse este evento conmemorativo, que promete ser un viaje en el tiempo y en la emoción, ya están disponibles. Las pueden pillar online en misterticket.cl o ir directo a las boleterías del teatro. ¡No se queden fuera de esta fiesta, que el Pollo se las trae!