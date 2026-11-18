Espectáculos

El esperado Cara a Cara del martes 17 de noviembre en Volverías con tu Ex? 2 se convirtió en un verdadero ring de boxeo, con Estefi Marquis y Bárbara Córdoba disputándose la mayoría de los votos, pero el drama no se quedó solo ahí.

La batalla por los votos en el Cara a Cara

La primera en nominar fue Faloon Larraguibel, quien antes hizo una mención especial a Raimundo Cerda: llevaban aproximadamente un día sin pelear.

Después, Faloon nominó a Estefi. Su principal argumento fue que no le cree el romance con Mariano, al que calificó de simple conveniencia para mantenerse en el programa, pues un día se besan, luego dicen que no tienen nada y después vuelven a besarse.

Luego fue el turno de Nicole Moreno, quien no se guardó nada al votar contra Bárbara para que abandonara el reality. Le reprochó los meses de trato inadecuado y las agresiones, y le dijo que se hizo conocida gracias a ella.

Pero la cosa no paraba. Kaoto, con la mejor de las intenciones (según él), nominó a su exesposa, Estefi Marquis, para “proteger a Mariano”. Acusó a Estefi de fingir atracción por el argentino: según él, ella dijo que Mariano no le gustaba y que era la opción que tenía para quedarse, algo que según Kaoto está grabado y que Ludmila presenció.

Para cerrar con broche de oro esta ronda de nominaciones, Flavia se sumó a la ola de ataques contra Bárbara. La acusó de ser arrogante, venenosa y mala compañera, y de colgarse de Nicole para buscar titulares.

El caos post-Cara a Cara: De la cabaña a los gritos

Una vez terminado el Cara a Cara, no todo volvió a la “normalidad”. Austin Palao y Camila Nash se fueron directito a la Cabaña de las Tentaciones para pasar la noche solos. Faloon le insinuó al peruano que tuviera cuidado, que podía correrle mano. Camila le gritó de vuelta y amenazó con elegir a Rai la próxima vez. Noelia le respondió llamándola “fea”, y Faloon se unió al coro de “fea” repetidas veces.

En eso comenzó a temblar y los participantes se asustaron, en especial Guarén, que pidió a Nicolás que lo sacara de ahí. Minutos después, Camila y Austin se fueron a la Cabaña de las Tentaciones. Mientras conversaban, Faloon incitó a Noelia a seguir gritándole “fea” a Camila Nash desde afuera. Aunque Noelia sugirió gritarle otra cosa, Faloon insistió en el “fea” porque es corto y así entenderá la palabra rápidamente. Camila y Austin escucharon, y el peruano admitió que era “innecesario”.

¿Dónde revivir todo este show?

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Así que ya sabes, la farra del reality no para. ¿Hasta cuándo se seguirá armando la bronca por amor y estrategias?