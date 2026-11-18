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¡Pura mala cuea! Claudio Valdivia y Disley Ramos vivieron un momento horrible durante su viaje a Punta Cana, República Dominicana, tras sufrir un robo que los dejó incomunicados.

El exchico reality usó sus historias de Instagram para contar el mal rato, calificándolo como un “robo horrible”. Además, expresó su desilusión con la reacción de las autoridades del lugar. "Con Disley sufrimos un robo horrible en Punta Cana, estamos incomunicados", escribió Valdivia, hermano del exfutbolista Jorge Valdivia.

Según el relato de Claudio, la policía dominicana no hizo nada por ellos y calificó de horrible su seguridad, y aseguró que no recibieron la asistencia que esperaban. Por suerte, sí recibieron el apoyo de Santiago, un integrante de la Embajada de Chile en República Dominicana, a quien Valdivia agradeció públicamente.

A pesar del susto, Claudio Valdivia dio un mensaje de tranquilidad, confirmando que tanto él como Disley están bien. La razón de hacer esto público fue para avisar a quienes tienen compromisos laborales con Disley Ramos, ya que ella no puede responder mensajes en este momento.

Hasta ahora, no se han entregado más detalles del robo: no se sabe qué les quitaron ni si hubo violencia.