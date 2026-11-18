Espectáculos

La Ley, la banda icónica que nos hizo vibrar por años, acaba de tirarnos un anzuelo en redes sociales y estamos todos mordiendo. Y no es para menos, ¡el misterio es demasiado bueno! Un video publicado en las cuentas oficiales del grupo y de sus integrantes históricos —sí, hablamos de Beto Cuevas, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y Rodrigo Aboitiz— dejó a sus fans con la piel de gallina. No es cualquier video: termina con unas coordenadas georreferenciales que no dejan espacio a dudas: ¡apuntan directamente a Viña del Mar!

¿Y qué decía el enigmático mensaje? Una frase corta, pero que lo dice todo: “Las puertas siempre están…”. En la secuencia, se ven seis puertas, una abierta de par en par y otra, al fondo, que se ve más clara pero cerrada. Obviamente, el internet no tardó ni medio segundo en empezar a especular. ¿La Ley de vuelta? ¿Y lo mejor? ¿En el Festival de Viña del Mar?

A ver, seamos honestos: ¿quién no quiere ver a Beto Cuevas de nuevo en ese escenario? El Festival de Viña del Mar todavía no suelta la lista completa de artistas para el 2027, y esto calza perfecto. La única confirmada hasta ahora es la italiana Laura Pausini, cuya participación se anunció el martes 10 de noviembre. Pero una cosa es Pausini, y otra muy distinta es tener de vuelta a La Ley en el Festival.

Las redes sociales están que arden con los seguidores de la banda chilenísima haciendo sus apuestas. Que si el mensaje críptico es una señal clarísima, que si la puerta abierta significa que están listos para volver, y la cerrada al fondo, quién sabe, quizás indica que algo más grande se viene. Lo que sí sabemos es que, si esta ilusión se concreta, sería una de las bombas más grandes para el Festival.

¿Te imaginas ese regreso? Ahora solo nos queda esperar que el misterio se resuelva pronto. Ahora solo nos queda cruzar los dedos y esperar que el misterio se resuelva pronto.