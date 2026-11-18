Espectáculos

El drama se desata en el avance del capítulo 224 de “Reunión de Superados”, y nosotros ya estamos con las palomitas en mano. Max (Álvaro Espinoza) y Javiera (Daniela Ramírez) se vieron las caras afuera del Thomas Campbell School para la entrega de las cosas de Tortu (Isabella Gómez). Hasta ahí, todo “normal”.

El asunto es que Tortu se irá una semana con su madre, y la Javi no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo así? Si Max había peleado en el tribunal para tener la tuición de la niña, ¿por qué ahora se desaparece por tantos días?

Javiera, que no tiene ni un pelo de tonta, le lanzó la pregunta clave: “¿Qué tienes que hacer que tienes que viajar? Porque nosotros quedamos en que las cosas de Miami las podías ver por Zoom”. Una pregunta que busca respuestas, no excusas baratas.

Y aquí es donde la cosa se puso color de hormiga. Max, con una mueca que ya nos hace sospechar lo peor, soltó la bomba que nadie esperaba y que de seguro va a dejar a la Javi con los pelos de punta: “Te dije que tenía mucha pega, pero la verdad es que estoy saliendo con alguien”.

¡¿Quéeeeee?! O sea, ¿toda la guerra judicial era para luego dejar a la pobre Tortu encargada porque le salió un nuevo amorcito? ¡Tremenda sinvergüenzura! Nos imaginamos la cara de Javiera en ese momento, ¡debe haberle querido tirar las cosas de Tortu por la cabeza! Max, mijito, ¿en qué mundo vives?

Estamos esperando ver cómo reaccionará la Javi ante esta confesión tan descarada. ¿Ustedes creen que se quedará callada?