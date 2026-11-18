Espectáculos

El programa de Canal 13, animado por Sergio Lagos y Pamela Díaz, reunió a varias figuras del espectáculo chileno en el Buin Zoo, poniéndolos a prueba en labores de cuidado animal. Entre los valientes participantes estuvieron Emeterio Ureta, la icónica presentadora Paulina Nin, Trinidad Cerda —ex de “Gran Hermano”—, Claudio Castellón, Betsy Camino y Oscarito. Entre lo más comentado estuvo la relación entre el empresario y Trinidad Cerda, además de una confesión sobre el pasado de Emeterio.

Un flechazo con olor a zoológico

Desde que Emeterio Ureta, nuestro querido “Marqués del Arrayán”, pisó el Buin Zoo, quedó claro que sus ojos tenían un objetivo: Trinidad Cerda. Apenas la vio llegar, el empresario no pudo evitar soltarle a Claudio Castellón lo “guapa” que le parecía la ex participante de “Gran Hermano”.

El pololeo secreto de hace 30 años que Paulina Nin no quería que se supiera

Pero el momento más impactante de la noche llegó cuando Emeterio tuvo que trabajar codo a codo con Paulina Nin, la reconocida presentadora de televisión chilena. La química entre ambos era innegable, y Pamela Díaz aprovechó para preguntarle directamente si, en efecto, habían tenido un romance. Emeterio, sin pelos en la lengua, soltó la bomba: “Pololeamos un año”. Y para agregarle más condimento a la historia, agregó que “ella no quiere que nadie sepa”. ¡Ups! La verdad es que nosotros ya estábamos con las cabritas en la mano. La confesión no terminó ahí. El empresario reveló los detalles de cómo se finiquitó esa historia de amor de antaño: “Hace 30 años… Yo fui infiel y me arranqué con otra chica”, reconoció, dejando a Paulina completamente sorprendida. Ella, por su parte, solo pudo confirmar lo que el tiempo ya había dicho: “Hace 30 años no nos vemos”. Una prueba irrefutable de que, a veces, los reencuentros traen más que solo recuerdos.

Celulares al viento y una despedida con invitación incluida

Los romances y las confesiones no fueron lo único que protagonizó el Marqués. Su celular sonó en reiteradas oportunidades, situación que fue considerada por Ignacio Idalsoaga, fundador y director del Buin Zoo, quien explicó que no podían arriesgar la integridad de los animales. Así, Emeterio se convirtió en el primer eliminado de la jornada, tras no cumplir con las exigencias del lugar. Pero antes de irse, y dejando su huella hasta el final, volvió a la carga con Trinidad Cerda, regalándole un último piropo que nos sacó una sonrisa: “La encuentro estupenda, regia, me gustaría salir a comer con ella en la noche”. La respuesta de Trinidad no tardó en llegar: “Tenemos pendiente un asado”. ¡Qué jugados!

La doble eliminación y la protegida de la noche

Con Emeterio fuera de juego, los cinco participantes restantes tuvieron que construir un objeto de entretenimiento para un orangután de Borneo en solo quince minutos. Después de revisar los trabajos, Ignacio Idalsoaga nominó a Trinidad para el desafío de eliminación. Y como si fuera poco, Paulina Nin fue elegida por sus propios compañeros. Ambas se enfrentaron a un circuito de cuatro pruebas que incluían identificar animales por continentes, preparar alimento para aves con un peso específico y armar un rompecabezas. Finalmente, Paulina Nin se impuso, asegurando su permanencia, mientras que Trinidad se convirtió en la segunda eliminada de la noche. Antes de despedirse, eligió a Paulina como su protegida, por lo que no podrá ser eliminada durante la primera ronda del próximo capítulo. Así las cosas, Paulina Nin, Claudio Castellón, Betsy Camino y Oscarito siguen en competencia, listos para enfrentar a Martín Cárcamo y Tita Ureta, ¡y al público, obvio! ¿Se vendrán más confesiones inesperadas o ahora sí que se concentran en los animales?