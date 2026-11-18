Espectáculos

El culebrón de 'La Baronesa' no para de sorprendernos, y el avance del capítulo 64 viene con un drama de aquellos. La cosa es que Emilia, el personaje de la tremenda Octavia Bernasconi, llega a la habitación del hotel con la vena marcada. ¿El motivo? Se enteró de todas las apuestas clandestinas de Javier (Simón Pesutic) en el Clavel Rojo.

La cabra está que explota porque mientras ella se sacrificó por la casa familiar, Javier anda ganando autos ¡en las apuestas del clandestino! Y obvio que no se iba a quedar piola. Cuando Javier, recostado en la cama, le pregunta desde la cama: "¿Dónde estabas? Te llamé varias veces. Te fui a buscar al restorán...", Emilia no se aguanta.

En un ataque de furia justificada, le lanza un maletín lleno de plata. Y, para que quede claro, le grita: "¿Querías saber dónde estaba? Estaba haciendo negocios como tú. Acá el único que tiene que dar explicaciones eres tú". Javier, más perdido que perro en misa, solo atina a mirar los fajos de billetes. ¡La cara de desconcierto es priceless!

Ahora la pregunta del millón es: ¿serán suficientes los argumentos de Javier para calmar a la fiera o la pelea recién está empezando? ¡Parece que en esta relación hay más drama que en una teleserie coreana!