Espectáculos

Francisca García-Huidobro, la icónica animadora de Chilevisión y autodenominada ‘Dama de Hierro’, no se aguantó y le tiró la artillería pesada a Inessa Sorokina, expareja de Marco Antonio López, más conocido como Parived. La arremetida de Fran vino después de compartir un set en una reciente edición de ‘Primer Plano’.

Según la conductora, la experiencia con la exmodelo rusa fue “extremadamente desagradable” y le afectó incluso después de que se apagaran las cámaras. En su paso por ‘Plan Perfecto’, Fran García-Huidobro cuestionó de raíz la actitud de Sorokina, quien había sido invitada para hablar de su antiguo romance con el anticuario.

Fran explicó que, a su parecer, Sorokina habría intentado colar la idea de que Parived se puso medio oscuro y tóxico tras conocer a Tonka Tomicic. y que fue Tonka quien lo metió en un mundo de toxicidad y apariencia.

Pero el descontento de la ‘Dama de Hierro’ no se quedó solo en lo que salió al aire, sino que se extendió a lo que pasó tras bambalinas. Fran confesó que lo único que quería era que ella se fuera del canal, porque tenía ganas de decirles cosas que nadie le preguntó.

Lo que más le irritó a García-Huidobro fue que Sorokina, supuestamente, se dedicó a lanzar predicciones y comentarios sobre temas espirituales sin que nadie se los pidiera. “Tú no le haces la carta astral a alguien que no te lo pide”, sentenció Fran, y agregó que eso no es canalizar, pues la canalización es un acto voluntario.

Con esta experiencia, la conductora fue enfática: preferiría no volver a pisar un estudio con la exmodelo. Aseguró que hubo cosas dichas fuera de pantalla que son imperdonables, sin precisar cuáles. Finalmente, Fran remató con un mensaje directo a Inessa, poniéndole los puntos sobre las íes por pasarse de la raya durante su visita.

“Haz el favor de guardarte tus poderes o lo que sea para ti y Parived”, sentenció.