Espectáculos

Gala Caldirola, la figura farandulera que ha dado que hablar todo el año, no para de generar noticias, y esta semana lanzó la bomba más inesperada de todas. Tras su bullada separación de Luis “Mago” Jiménez —marcada por una supuesta infidelidad con Coté López—, la española ha estado metida en varios proyectos, pero nada como lo que acaba de anunciar.

Ahora, Gala se suma al lucrativo negocio de la creación de contenido para adultos, un rubro donde ya varias famosas nacionales han incursionado con éxito. La empresaria hizo el anuncio oficial a través de sus redes sociales, dejando a sus seguidores más fieles con la boca abierta y la imaginación volando.

Para calentar el ambiente, Caldirola compartió unas fotografías que, de verdad, dejaron pero muy poco a la imaginación. En una de sus historias de Instagram se pudo leer la frase “Pronto mi cuenta”, acompañada de un registro de sus piernas envueltas en espuma. ¡Un adelanto con harto estilo y poca ropa!

El enlace que compartió lleva directamente a un sitio web llamado elsecretodegala.cl. Ahí ya es posible registrarse y entrar. Un formulario advierte: “Este espacio es solo para mayores de 18 años. Al entrar confirmas que tienes la edad legal requerida”.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para el lanzamiento oficial del proyecto. Así que, mientras esperamos saber cuándo parte el "secreto" de Gala, nos quedamos con la intriga y las fotos de sus piernas con espuma. ¿Qué más se traerá entre manos esta reina de la farándula?