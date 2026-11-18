Espectáculos

¡Atención, cahuineros de corazón! La Camila Andrade nos acaba de dejar a todos con la boca abierta y las teorías de quiebre en el suelo. ¿Cómo? Con una sola foto, así de simple, la ex Miss Chile le puso el freno de mano a todos los rumores sobre su relación con Jorge Yunge. ¡Directo a la yugular de la farándula!

La cosa venía candente desde el lunes. Dos portales que siempre están prendidos con los chismes de los famosos, dieron por sentadísimo que la pareja había tirado la toalla y terminado su compromiso. Obvio que el revuelo no se hizo esperar.

En "Zona de Estrellas", por ejemplo, no se aguantaron y comentaron que Camila había hecho una limpieza profunda en su Instagram, eliminando todas las publicaciones donde aparecía Yunge, ¡incluso el esperado anuncio de su boda! Además, todos notaron que el empresario brillaba por su ausencia en los eventos públicos a los que asistía la modelo. ¡Las alarmas estaban encendidas!

Pero si pensaron que eso era todo, prepárense. En "Alfombra Roja" fueron aún más directos y Cecilia Gutiérrez, que no se guarda nada, soltó la bomba sin piedad. Según ella, Camila Andrade devolvió el anillo a su novio porque él se fue de la casa antes: compartían un hogar y él lo abandonó debido a los celos de ella. ¡Imaginen el impacto de esas palabras!

Gutiérrez siguió con el detalle y aseguró que, según le cuentan, los celos eran insoportables para él y que él abandonó la casa hace aproximadamente 15 días. Y para rematar, la panelista deslizó que Camila ya ha decidido terminar en otras ocasiones y que no habría vuelta atrás.

Con este tremendo cahuín dando vueltas, y para colmo, en paralelo a que su expareja, Francisco Kaminski, también habría terminado su relación, la olla a presión farandulera estaba a punto de explotar.

¿Y cuál fue su jugada maestra? La más simple y poderosa: usar sus propias redes. La participante de "Fiebre de Canto" reposteó una foto de su pareja en sus redes sociales. Pero ojo al detalle: en la imagen, Camila aparece con su anillo de compromiso, ¡brillando en su dedo como si nada hubiera pasado! Y para que no quedaran dudas, le añadió unos emojis de corazón y el clásico de guardar silencio. ¡Una declaración de intenciones sin decir una palabra!

Esta foto, así de sencilla y sin necesidad de comunicados oficiales, fue suficiente para echar por tierra cada rumor que andaba dando vueltas. Demostró que, a veces, un buen "story" vale más que mil programas de farándula. Así que, chiquillos, ¿quién dijo que el amor no sobrevive a los cahuines más intensos? ¡Parece que aquí tenemos una prueba contundente!