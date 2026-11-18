Espectáculos

Ernesto Belloni, el legendario Che Copete, rompió el silencio sobre la acusación de agresión que Paty Cofré hizo en su contra, asegurando que jamás la golpeó, pese a los años que compartieron en la tele. En el podcast ‘Maldito Lunes’, Belloni abordó de lleno las declaraciones que Cofré entregó en La Divina Comida, donde contó que él le había dado un "charchazo" en la cara.

Pero Belloni fue tajante: esa versión no va. “Éramos súper amigos… nunca, te lo juro, nunca entendí por qué salió eso en la tele y por qué dijeron eso”, afirmó. Incluso pensó en querellarse contra Paty Cofré por injurias, pero al final decidió perdonar y no seguir adelante con acciones legales, insistiendo en que la agresión nunca ocurrió.

El humorista reveló que intentó comunicarse con Kike Morandé, a quien Paty Cofré había nombrado como testigo del supuesto incidente. Belloni le dejó claro a Morandé que no buscaba ayuda, sino aclarar el asunto. ¿La respuesta del Kike? Nula. Según Belloni, después lo llamó y Morandé lo bloqueó, añadiendo que más tarde se enteró de que el canal le habría pedido a Morandé no meterse en el atado.

Pero el Che Copete no se quedó ahí y también apuntó sus dardos a Mauricio Flores, responsabilizándolo por el cahuín. Belloni incluso fue más allá, insinuando que los problemas familiares que Flores enfrenta actualmente, tras la detención de su hijo, podrían ser una especie de consecuencia por lo ocurrido. Dijo que el karma le devuelve el daño a quien lo causa, y que él espera sentado.

Para cerrar el tremendo atado, el exintegrante de ‘Morandé con Compañía’ lanzó una frase que sonó a palo directo para Flores. Se preguntó quién ha sido castigado y quién ha tenido un problema grave últimamente, dejando a todos con la incógnita de si el karma ya está cobrando facturas. ¡Se puso brígido el tema!