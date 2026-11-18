Espectáculos

Catalina Vallejos dejó a todos marcando ocupado en el programa “Reinas en off” al compartir una de las propuestas más insólitas que ha recibido por redes sociales. La influencer contó, entre risas, que un seguidor le ofreció una suma considerable de dinero a cambio de fotos de sus pies, y ella… ¡aceptó!

Según su relato, un usuario le aseguró que estaba dispuesto a pagar cualquier cantidad. Y Cata, ni tonta ni perezosa, decidió probar. La cosa fue súper en serio: primero le transfirieron la plata, y solo después ella mandó la imagen solicitada. ¿El monto? Nada menos que 150 lucas por la gracia. ¡Negocio redondo!

En la misma conversación, otras figuras también compartieron sus experiencias con las propuestas indecentes del mundo digital. Scarlette Hermosilla, por ejemplo, se quedó pilla con un mensaje que le proponía pagarle a cambio de malos tratos e insultos. recordó sobre el mensaje que recibió.

Por su parte, Emilia Dides, la Miss Universe Chile 2024, también reveló que le han ofrecido convertirse en “sugar daddy” por hasta 10 mil dólares mensuales. Aunque dijo no haber recibido propuestas demasiado fuera de lo común.

Pero seamos honestos, lo de Cata Vallejos y sus 150 lucas por las fotos de los pies es, por lejos, la anécdota más bizarra y lucrativa. ¿A ustedes qué les han ofrecido por DM? ¿Estarían dispuestos a entrarle?