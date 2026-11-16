Espectáculos

Nuestra querida Karen Doggenweiler está viviendo el tremendo "cacho" de los viajes internacionales. La animadora quedó varada en Estados Unidos y, según lo que se supo el sábado pasado, no podría regresar a Chile antes del martes 17 de noviembre, porque las aerolíneas simplemente no tienen asientos para ella.

Todo partió con un descalabro de proporciones en el país del norte, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió todos los despegues a nivel nacional por una falla de comunicaciones. Aunque la medida duró solo unas cuatro horas, el caos de cancelaciones y retrasos dejó a miles de pasajeros en la cuerda floja, incluyendo a nuestra Karen.

Ella estaba en Las Vegas, ¡qué fancy!, participando en los Latin Grammy 2026 y aprovechando de promocionar el Festival de Viña 2027. Pero entre tanto glamour, la situación se puso complicada. Daniela Chávez, su encargada de prensa, compartió las declaraciones de Karen, que reflejan la incertidumbre total: "No sabemos mucho. Los vuelos se suspendieron y estamos a la espera de las nuevas salidas". Pobre, uno esperando volver a la casita y queda a la deriva.

Al cierre del sábado 14 de noviembre, Karen seguía revisando opciones, pero la respuesta de las aerolíneas fue tajante: cero cupos hasta el martes 17 de noviembre. ¡Imagínate la paciencia!

Pero ella no fue la única figura nacional en esta mala pata. Rafael Araneda también se vio afectado, sin poder volar desde Las Vegas a México, donde tenía que seguir con las grabaciones de "Primeras citas". Él relató lo ocurrido en sus redes sociales. Un verdadero culebrón de aeropuertos.

Al final, ambos comunicadores, que habían desfilado por la alfombra roja de los Latin Grammy 2026, tuvieron que cambiar sus planes sí o sí. ¡Es que ni las estrellas se salvan de la mala cuea viajera!