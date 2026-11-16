Ryan Reynolds le pone humor a su participación en el guion de Vengadores: Doomsday

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Ryan Reynolds, el actor que le da vida a Deadpool, se tiró el piscinazo y confirmó lo que muchos sospechaban: ¡está metiendo mano en el guion de la próxima Vengadores: Doomsday! La información, publicada el viernes 13 de noviembre, se apoya en la página del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), donde Reynolds aparece junto a otros colaboradores en los créditos del guion.

Pero la cosa se puso más chistosa cuando el mismo Reynolds decidió echar más leña al fuego de forma muy a su estilo. El 12 de noviembre, el actor compartió una publicación en X/Twitter que hablaba de su participación (y la de Hugh Jackman, su partner en Deadpool y Lobezno) en el guion de Doomsday. Y no contento con eso, le agregó un clip de su propia película donde el personaje de Deadpool le dice a Paradox, interpretado por Matthew Macfadyen, que no sabe leer. Una broma, ya que Reynolds sí sabe leer y escribir en la vida real y ha participado en los guiones de varios proyectos.

Es más, el protagonista de Detective Pikachu ya tiene experiencia en estas lides, porque aparece como guionista en Deadpool 2 y Deadpool y Lobezno, y ha hablado antes de su participación en una futura película de Deadpool. Así que su broma sobre no saber leer es probablemente un guiño para los fans.

Lo brígido es que, pese a todo este revuelo, la presencia de Deadpool y Lobezno en Vengadores: Doomsday todavía no está confirmada oficialmente. ¡Imagínate! Aunque Reynolds y Jackman han estado promocionando la película durante el verano con varias apariciones cargadas de ironía en la San Diego Comic-Con y la D23. Pero igual, los fans ya lo dan por hecho, y las filtraciones apuntan a que los veremos un ratito, pero un ratito importante, en medio de este choque de universos.

Mientras los guionistas principales de la peli, Christopher Markus y Stephen McFeely —los mismos cerebritos detrás de Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame—, se encargan de la mayor parte, uno ya se imagina a Reynolds sumando su toque de humor. La gran pregunta es: ¿Cuántas tallas pesadas y garabatos le dejará pasar Kevin Feige en el guion de Doomsday? No queda ná para saberlo, porque la película llega a los cines el 17 de diciembre próximo. ¡A esperar nomás!