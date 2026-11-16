¡Nacho Gutiérrez sacó la farándula a flote y dejó a Francesco Gazzella rojo cual tomate!

Espectáculos

El viernes 13 de noviembre, el equipo de prensa de "Teletrece AM" le pasó la posta a los animadores de "Tu Día" para comenzar la última jornada de la semana. Durante la conversación, Nacho Gutiérrez sacó a relucir su faceta de periodista de farándula.

Natalia López comentó que Francesco Gazzella iniciará sus vacaciones el lunes 16 de noviembre. Ahí intervino Nacho Gutiérrez, activando su rol de "Alfombra Roja", y le preguntó si iba con la mujer que él había conocido el domingo.

Gazzella se avergonzó de inmediato, sonrió y confirmó que sí iba con ella. Nacho Gutiérrez dio además el nombre: dijo que se llama Carolina y que es encantadora, refiriéndose a la actriz Carolina Varleta, pareja del periodista, y anunció que se vienen durante "Tu Día" varios "Varletazos".

Francesco tomó dos diarios que estaban en la mesa y los lanzó en más de una oportunidad, señal de su nerviosismo. Natalia López lo abrazó para calmarlo y dijo: "Está rojo, está rojo". Gazzella, entre risas, se preguntó por qué Nacho Gutiérrez hace estas cosas.

Nacho cerró diciendo "Qué lindo es el amor", momento en que comenzó oficialmente el capítulo de "Tu Día" de ese viernes 13 de noviembre.