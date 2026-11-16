Espectáculos

Pato Torres, el emblemático actor y fundador de "Teatro en Chilevisión", no anduvo con chicas y tiró la bomba: la nueva temporada del programa fue un desastre y se "farrearon el proyecto" por no considerarlo en su regreso.

Recordemos que el espacio familiar había desaparecido de la pantalla en 2014 y, contra todo pronóstico, Chilevisión le dio una segunda oportunidad en marzo de este año, generando un montón de expectativas entre la barra pop. Pero la cosa duró menos que un queque: a los pocos meses ya estaba fuera, con un rating que no acompañó y que obligó a los caporales de Machasa a darle el adiós definitivo a uno de los espacios más icónicos del ex canal 11.

Y Pato Torres, el mismísimo mentor del proyecto, tiene clarísima la razón del batacazo. "Lo que yo puedo decir del programa, es que lo que hicieron no fue 'Teatro en Chilevisión', fue stand up comedy en televisión", disparó sin piedad. ¡Clarito que no le gustó la propuesta!

Para el también locutor radial, la clave estaba en su ausencia. Al ser consultado por Demis Vásquez sobre los errores de la producción antes del arranque del renovado proyecto, el emblemático "Peñita" no se guardó nada y dijo que, si el programa vuelve, ya nunca podrá ser lo mismo. ¡Chan!

Y lo más chistoso, o triste, según se mire, es que ni él entiende por qué lo dejaron fuera. Confesó que ni él mismo sabe por qué no estuvo. ¿Y cuándo lo llamaron? ¡Para el último capítulo! Ahí dio vida a la recordada "Eglantina Morrison". Pero ojo, que Pato reveló que lo contactaron recién cuando ya iban cuatro o cinco capítulos, y él puso una condición: que una de sus obras fuera parte del programa.

En redes sociales, la gente tampoco perdonó el regreso, haciendo notar su descontento con la propuesta familiar. ¿Será que la próxima vez que Chilevisión piense en revivir un clásico, se acordarán del "mentor" y su fórmula del éxito?