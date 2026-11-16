¡Maca Venegas funó a Nico Solabarrieta por ruidos molestos y él le sacó en cara que es "aburrida"!

Espectáculos

Macarena Venegas y Nicolás Solabarrieta se armaron un particular cruce en redes sociales, todo por culpa de unos ruidos molestos. Resulta que la abogada no pudo descansar por una celebración que, según su propio relato, duró toda la noche en un departamento cercano al suyo.

La Venegas no se anduvo con chicas y mostró en sus historias de Instagram el edificio de donde venía el jaleo. Contó que ya había llamado a Paz Ciudadana y hasta fue a conserjería, pero ni una solución. "Tiene cero conciencia por sus vecinos", manifestó, antes de mencionar directamente al influencer y pedirle que bajara el volumen.

El registro fue compartido por la cuenta de Instagram Con Lentes como los Famosos. Y fue ahí donde el exfutbolista Nicolás Solabarrieta se pegó el carril y respondió al reclamo con un comentario que no pasó inadvertido. "JAJAJA te invitaría feliz, pero eres muy aburrida", escribió, tirándole un palo directo.

Solabarrieta también entregó una explicación posterior y respondió a Adriana Barrientos, quien salió en su defensa. Según escribió, celebra un cumpleaños al año y quieren molestarlo, pero no pasa nada.

Al final, ¿quién tendrá la razón? ¿Maca por querer dormir o Nico por querer celebrar su cumple una vez al año?