Adiós, Madre de Dragones: Game of Thrones le da la pasada a los personajes de La Casa del Dragón en su juego

Espectáculos

Sabemos que el desenlace de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos fue de esos momentos que dividieron al fandom y dejaron a más de uno con la pera. Su transformación en la Reina Loca, así de golpe, fue una de las cosas más criticadas de la serie, especialmente por lo rápido que pasó de heroína a villana. Pese a todo el revuelo, el personaje que interpretó Emilia Clarke se mantiene como uno de los íconos más grandes de la fantasía televisiva.

Pero agárrense, porque la franquicia está lista para darle un giro a la historia, al menos en los videojuegos. El título móvil Game of Thrones: Dragonfire, un juego de estrategia y rol 4X que está disponible exclusivamente para dispositivos Android, se viene con una actualización que va a cambiar las reglas del juego. Llegan refuerzos de La Casa del Dragón.

Esta "próxima actualización" introduce un sistema de comandantes brigido, que te va a permitir usar personajes emblemáticos para liderar tus ejércitos en Westeros. En total, serán cinco los protagonistas que se suman: Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower, Corlys Velaryon, Daemon Targaryen y Criston Cole. ¡Puro fuego Targaryen y drama Hightower para tus batallas!

Cada uno de estos nuevos comandantes trae talentos específicos que te van a dejar aplicar mejoras y desventajas a tus ejércitos, dándote ventajas estratégicas únicas en cada combate. Y ojo, que la cosa se pone aún mejor: sus habilidades se pueden combinar con los rasgos de los dragones, para que armí tus formaciones más letales y te pases por el gorro a tus rivales.

Para desbloquear a estos personajes y sumarlos a tu estrategia, tendrás que completar misiones especiales dentro del juego, cumplir ciertos objetivos o, si eres de los impacientes, recurrir directamente al mercado del juego. Esto promete ampliar un montón las posibilidades para armar ejércitos y desarrollar estrategias distintas, dándole un aire fresco a las mecánicas.

Todo esto llega justo cuando los fans de La Casa del Dragón estamos con los nervios de punta esperando la continuación. Si bien la tercera temporada ya está disponible, la cuarta y última entrega no la veremos hasta 2028. Así que, mientras llega esa fecha lejana, esta actualización es un tapadito para reencontrarnos con algunos de los personajes más potentes de Poniente.