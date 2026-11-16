Bombo Fica y su adiós a los grandes escenarios: ¿Qué tanta plata lo haría volver a Viña?

Espectáculos

¡Atención, fanáticos del humor chileno! Bombo Fica ya le puso lápiz y papel a su despedida de los escenarios más grandes y televisados del país. Confirmó que el Festival del Huaso de Olmué en 2027 será su última patita en El Patagual, marcando el final de una trayectoria de cuatro décadas que lo vinculó a los principales certámenes de la televisión chilena.

El gran final en El Patagual: Un adiós con sentido

Originalmente, Bombo Fica no tenía en sus planes volver a estos eventos masivos. Sin embargo, en un giro que solo el destino podría orquestar, las conversaciones con el equipo de producción, su grupo de trabajo y, significativamente, su propio hijo, lo hicieron cambiar de opinión. Finalmente, aceptó la invitación de Chilevisión para despedirse frente al público. Explicó que a veces es bueno despedirse de una forma correcta y que la mejor manera es llegar a toda la gente. Planteó que, en un país donde el espectáculo y la entretención no son un derecho social sino un bien de consumo, estos escenarios permiten al público tener la cercanía de ver a su artista.

Retirarse a tiempo: la filosofía de Bombo Fica

Pero este adiós no es solo por la edad o el cansancio; hay una filosofía detrás. El humorista busca iniciar una nueva etapa, con más tiempo para su vida personal y menos ataduras a los compromisos profesionales que conlleva ser una figura de su calibre. Afirmó que quiere retirarse a una edad prudente y que le parece importante hacerlo, para disfrutar de tiempo para sí mismo y no solo para el espectáculo. Y su visión va más allá de lo personal. Comparó su decisión con la realidad de los trabajadores y planteó que todos deberían tener la posibilidad de acceder a un retiro digno, con una buena jubilación.

¿Viña? Se necesita “muchísima plata” y la cosa está “difícil”

Por supuesto, no se podía hablar de festivales sin que saliera a colación el monstruo de la Quinta Vergara. La última vez que Bombo Fica pisó el escenario de Viña del Mar fue en 2018. Desde entonces, ha mantenido una distancia del certamen, una decisión que tomó tras cuestionar públicamente los pagos que se les ofrecían a los artistas nacionales, calificándolos de “irrisorios” en comparación con lo que se les pagaba a las figuras internacionales. Una diferencia que, para él, era inaceptable. Ahora, con su anuncio de retiro, ¿existe alguna mínima posibilidad de una reconciliación y un regreso triunfal? La pregunta es válida, y su respuesta, aunque cargada de su humor característico, dejó en claro lo improbable del escenario. Respondió con humor citando a Napoleón (“Todo hombre tiene su precio”), pero aclaró que “tendría que ser muchísima plata” y que, como va el país, lo ve difícil. Así de clara la tiene el Bombo.

Con Olmué 2027 en el horizonte como su gran despedida, el humorista espera “estar a la altura de estas cuatro décadas y de todo el cariño que me ha entregado mi público”. Un cierre de ciclo que, para muchos, será agridulce. Ahora la pregunta del millón es: ¿será que el Festival de Viña del Mar, con todos sus millones, se atreverá a tentar a Bombo Fica con una oferta tan obscena que no pueda rechazarla, o este será el adiós definitivo a los escenarios festivaleros chilenos?