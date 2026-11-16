¡Cuidado con el zoológico! Paulina Nin y Emeterio Ureta se reencontran en Vértigo Extremo

Espectáculos

Agarra tu canasta de cabritas porque este lunes, en el bloque prime de Canal 13, se viene un nuevo capítulo de "Vértigo Extremo" que promete más cahuín que un día de shopping en el mall. Seis famosos se irán de safari al Buin Zoo, dejando sus actividades glamorosas de lado para ponerse el overol y asumir distintas labores al interior del zoológico.

Pero ojo, que lo más jugoso del capítulo no serán los animales, sino un reencuentro que nos tiene con la boca abierta. Paulina Nin, actual panelista de "El Medio Día" de TVN, se topará cara a cara con Emeterio Ureta. Para los que andan medio perdidos, Emeterio ha dicho varias veces que tuvo un romance con ella entre 1997 y 1998, ¡pero la comunicadora lo ha negado con todas sus letras!

Además de este cara a cara que esperamos sea épico, la lista de invitados está potente. Tendremos al actor Claudio Castellón, a quien vemos en "Reunión de Superados" de Mega interpretando al ex futbolista Tito. También se suma la cubana Betsy Camino, la ex "Gran Hermano" Trinidad Cerda y el reconocido humorista e imitador Oscarito. Todos ellos buscarán destacarse en los trabajos que les sean asignados para conseguir uno de los cuatro cupos que los llevarán a la edición de este jueves del "Vértigo" estelar. ¿Quién crees que se lucirá más entre tanta pluma y pelaje?