¡Bomba! Fernanda Urrejola y Francisca Alegría serán mamás: “Llevábamos mucho tiempo esperándote”

Espectáculos

La buena nueva llegó el domingo 15 de noviembre, cuando la seca Fernanda Urrejola prendió Instagram y nos dejó a todos con la boca abierta. A través de un video, la actriz confirmó que se viene la guagüita, ¡y que será mamá junto a su esposa, la bacán Francisca Alegría! En el registro, la Feña apareció mostrando su pancita, dejando clarísimo que la familia se agranda con un nuevo integrante.

El post venía con una frase corta, pero directa al corazón, que nos dejó ver toda la emoción de la pareja por esta nueva etapa. "Llevábamos mucho tiempo esperándote...", escribió Urrejola. Con eso, entendimos al tiro que este baby era un anhelo que compartían desde hace caleta, ¡y por fin se les cumplió!

Este notición llega justo después de que la pareja celebrara un poco más de un año de matrimonio, el 18 de octubre de 2025. Hicieron público su romance en 2020, en plena pandemia, y desde ahí han compartido distintos momentos de su vida personal y profesional. Eran cinco años de relación cuando celebraron su matrimonio.

Y ojo, que no solo en la vida real, sino también en la pantalla grande y chica, la actriz y la cineasta han colaborado. Han trabajado juntas en joyitas como la película "La vaca que cantó una canción hacia el futuro" y la serie "La casa de los espíritus". ¡Un team creativo que ahora expande la familia!

Por ahora, la Feña no ha soltado ni un detalle más del embarazo ni la fecha estimada en que llegará la guagüita. ¡Pa' dejarnos con la intriga, poh! Pero una cosa es segura: ¡se viene un nuevo integrante a una pareja del espectáculo chileno!