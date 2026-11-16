Espectáculos

La farándula está que arde y no precisamente por un cahuín sabroso. En Canal 13, el programa Alfombra Roja se viene con una reestructuración importante entre fines de noviembre y comienzos de diciembre. La razón es simple, pero dolorosa: los números no acompañan y los ejecutivos del canal esperaban otro resultado, aunque en Canal 13 asumen que se trata de una carrera larga.

El programa, que regresó a la pantalla en octubre después de doce años, no ha logrado posicionarse como esperaban. De hecho, los datos duros muestran que Canal 13 tiene hoy 24.617 personas menos en esa franja que en septiembre, antes del estreno, cuando promediaba 220.100. ¡Así de grave es la cosa!

Uno de los primeros movimientos ya se vio en pantalla: César Campos dejó las sillas del estudio y en la última semana apareció haciendo despachos desde la calle.

En paralelo, el programa está haciendo un verdadero “casting al aire”. Durante todo noviembre, de lunes a jueves, ha pasado Michael Roldán por el panel. Según fuentes de la industria, esa dinámica seguiría en diciembre, con la idea de que el panel pase a una nueva estructura de sus integrantes.

Desde su debut, Alfombra Roja, conducido por Millaray Viera y Nacho Gutiérrez, ha dado que hablar, pero no siempre por las razones correctas. Recordemos que la Pancha Merino arremetió en vivo contra Jaime Coloma en la primera semana, y Nacho Gutiérrez tuvo que frenarla un par de veces. Claramente, el panel no ha encontrado su química ganadora.

Los promedios de personas no mienten. A fines de octubre, el programa marcó su piso histórico con 152.261 personas. La semana del 2 al 5 de noviembre promedió 204.152, pero la semana siguiente bajó a 195.483. El martes y el miércoles de esa semana terminó en cuarto lugar, detrás de Mega, Chilevisión y TVN. Ni hablar de la diferencia con Mega, que en el tramo de La Baronesa arrasó con 699.113 personas frente a las 157.517 de Canal 13.

Parece que la alfombra no ha sido tan roja como esperaban y el canal está listo para mover sus fichas. ¿Lograrán estos cambios levantar el rating, o la reestructuración será solo un paño frío para un problema más grande?