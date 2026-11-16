¡Tremendo chape! María José Quiroz desató la locura con festival de besos en Fiebre de Canto

Espectáculos

El domingo recién pasado, el escenario de Fiebre de Canto en CHV se convirtió en la pista de aterrizaje para un festival de besos, cortesía de María José Quiroz. La actriz se presentó con una interpretación del clásico "Bolero falaz" de Aterciopelados que, aunque le ganó diversas críticas aplaudidas por parte del jurado, a Luis Jara lo dejó rendido.

El cantante y conductor de televisión no dudó en elogiarla, calificándola con un tremendo nueve. "A mi me gustó tu trabajo y eso no lo voy a discutir con nadie", aseguró Jara, destacando el manejo escénico y la conexión de Quiroz con el público. La pregunta "¿Eres intensa?" fue la antesala de su nota, a lo que ella respondió con un rotundo sí. Y vaya que lo es.

Cuando Lucho Jara mostró su 9, la reacción de María José Quiroz fue inmediata: "Voy a correr a besarlo". Aunque al principio dudó, Diana Bolocco, ni tonta ni perezosa, la motivó con un "Te puso un 9, anda, súbete al mesón, bésalo". Y así nomás fue. La actriz no lo pensó dos veces y le dio un apasionado beso al intérprete de Mañana, .

Pero la cosa no paró ahí. Quiroz siguió con los besos y fue directamente a saludar a la maestra Verónica Villarroel, a quien también le plantó un beso en la boca. Luego le tocó el turno a Edymar Acevedo, la bailarina, maestra y coreógrafa que está reemplazando a Emilia Dides, a quien también besó.

El público, viendo el show, empezó a gritar el nombre de Vasco Moulian. Aleonada por el propio Luis Jara, María José se acercó al polémico jurado y le dio un beso largo que no dejó indiferente a nadie. Cuando ya creíamos que la performance había terminado, la actriz nos sorprendió a todos: ¡Diana Bolocco y Claudio Michaux también cayeron en el festival de besos! ¿Quién dijo que el canto no era apasionado?