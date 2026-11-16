La pregunta incómoda que Ivette Vergara prefirió responder 'fuera de cámara' en La Divina Comida

Espectáculos

¡Ayyyy, las tallas de sobremesa! El último capítulo de La Divina Comida nos dejó con la ceja arriba cuando Ivette Vergara, la periodista y presentadora de televisión, se vio en una situación un poco… ¿incómoda? Participando junto a su esposo, Fernando Solabarrieta, y enfrentándose a la dupla de Marcelo “Toby” Vega y Verónica Bianchi, la conversación fluía hasta que llegó la pregunta del millón.

Ivette ya venía adelantando su postura sobre la farándula. Clarita, dijo que no le interesaba participar en esos programas, aunque ojo, que no desprecia el género y hasta lo consume. El tema es que, para ella, es diferente: Explicó que no se siente cómoda porque siempre ha puesto límites respecto a su vida. Una movida que para muchos es súper entendible, ¿o no? Aseguró que no le gusta que se metan en su vida privada. Y pucha que tiene razón, ¡nadie quiere andar ventilando los trapos sucios por ahí!

De hecho, la comunicadora recordó que partió súper cabra chica en televisión, a los 17 años, y que en ese tiempo probablemente cometió errores. Pero ahora, la cosa es distinta: tiene todo el derecho a cerrar esa puerta y no responder a todo lo que se dice de ella. Agregó que si pudiera retroceder el tiempo hablaría, pero que ya está. Fernando Solabarrieta, su partner, también opinó sobre el asunto: la televisión es su trabajo, no su vida, y su vida está afuera de la televisión. ¡Bien dicho, Fer!

Pero el momento álgido llegó cortesía de Verónica Bianchi. La periodista aprovechó la volá de la conversación para lanzarle una pregunta a Ivette sobre un episodio reciente que la tuvo en el ojo del huracán. “Te quiero preguntar, si no me lo quieres responder, no me lo respondes. Todo esto que ustedes dicen con respecto a los lazos que quizás no forjaron como amistad dentro de los canales o dentro de los medios, ¿crees que te perjudicó ahora con toda la situación que pasó hace poco de manejar a exceso de velocidad, además por todo lo que hablaron de ti en los medios?”, preguntó Bianchi, sin pelos en la lengua. Y ahí quedó la cosa, ¡en el aire!

La reacción de Ivette fue la que muchos esperábamos (o temíamos, depende de dónde te sientes). Con sinceridad, le dijo a su colega: “Te lo voy a contestar, pero fuera de cámara”. ¡PAF! La respuesta perfecta para mantener el misterio y, de paso, recordar que hay cosas que, aunque estemos en la tele, siguen siendo… privadas. Después de eso, cambiaron de tema y los participantes continuaron con otra dinámica. Nos quedamos con la duda, la intriga, y la eterna pregunta: ¿qué le habrá contestado?