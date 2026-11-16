Orgullo Nacional: Mariana Derderian celebra la inclusión con Los Toros

Espectáculos

Prepárense para la emoción, porque el último episodio de «Orgullo Nacional» con Mariana Derderian nos trae una historia que es pura inspiración. La actriz se sumergió en el mundo de Wally Olguín, una profesora de cheerleader que tiene la inclusión como su bandera de lucha, ¡y la lleva con todo!

Wally es la mente maestra detrás de «Los Toros Inclusión», un equipazo que entrena a jóvenes con discapacidad y que, ojo, ¡ya se ha anotado triunfos gigantes en competencias internacionales! Esos cabros son puro talento y power, demostrando que no hay barreras cuando se trabaja con pasión y dedicación.

Durante el encuentro, la Mariana no se quedó solo mirando; se metió de cabeza a conocer a los integrantes del equipo y compartió una jornada de entrenamiento. Imagínense la energía que se vivió ahí, con ella viendo de cerca el trabajo y el compromiso de cada uno.

El proyecto de Los Toros Inclusión es un tremendo ejemplo de que la discapacidad no es un límite, . Con las oportunidades correctas y un buen trabajo en equipo, las metas más grandes se pueden alcanzar. De hecho, tienen participantes a lo largo y ancho de todo el país, expandiendo esta buena onda a cada rincón.

Es una historia que grita esfuerzo, perseverancia y compañerismo por los cuatro costados, reflejando el verdadero sentido de la inclusión. La Mariana misma nos invitó a no perdernos este episodio, y de verdad que es de esos que te dejan pensando y con ganas de aplaudir. El video está disponible por sesenta días desde su publicación el 15 de noviembre de 2026, así que ¡a ponerse al día!