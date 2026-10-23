¡Viña 2027 soltó los nombres! Soulfía y El Mulu nos representan en la competencia

Espectáculos

El Festival de Viña del Mar 2027 ya nos soltó la papita: los nombres y las canciones que se la jugarán por la ansiada Gaviota de Plata y unos suculentos 31.000 dólares. ¡Ojo que no es poco! Hablamos de casi 30.5 millones de pesos chilenos, una caleta de lucas para el bolsillo. Y obvio, los mejores intérpretes de cada categoría –internacional y folclórica– no se van con las manos vacías; además de la Gaviota, se echan al bolsillo más de diez mil dólares. ¡Una ganga que motiva a cualquiera!

Lo que nos tiene saltando en una pata es que Chile va con todo a defender lo nuestro. En la Competencia Internacional, nuestra querida Soulfía defenderá a Chile con la canción “Otras vidas”. ¡La lleva! ¡A prepararse para apoyarla con todo!

Pero ojo, que la competencia está más feroz que nunca. Desde Albania llega Inis Neziri con “Aurora”, Argentina con “Quereme” de la mano de “Un muerto más”, Cuba con Amanda Libertad y su “Azúcar”, España con Lorena Gómez y “La Teoría”, y Perú con Sebastián Llosa cantando “El Avión”. Una mezcla de estilos y culturas que nos asegura una pasada musical de aquellas, con propuestas variadas.

Y en la Competencia Folclórica, Chile también va a dejarlo todo. El Mulu defenderá con orgullo los colores patrios con la canción “Compañera”. La competencia aquí no se queda atrás, incluyendo a Colombia con Kiara de la Ossa y “Soy Ribereña”, Ecuador con “La Toquilla” y su “País Chiquito”, España con David Barrul y “Eterno”, México con Andrea Bayardo y “Peor Pesadilla”, y Perú con Marco Romero y el tema “Muévete”. ¡Puro talento latino y español listo para el cocido y para mostrarnos lo mejor de sus raíces!

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, no pudo estar más contenta con el nivel y la participación, destacando que el interés de artistas de todo el mundo por participar en las competencias ha crecido enormemente. Y agregó que cada vez son más los intérpretes que ven en este escenario una oportunidad única para proyectar sus carreras.

La verdad es que nos encanta ver cómo este festival, el más antiguo y grande de Latinoamérica, se consolida año tras año como plataforma para artistas. Con Soulfía y El Mulu en la cancha, ya sabemos que este 2027 vamos a tener una competencia de lujo que nos tendrá pegados a la tele. ¿Y tú, a quién vas a apoyar más fuerte para que se lleve la Gaviota este año?