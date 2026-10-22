¡Se acabó un ciclo eterno! Julio César Rodríguez deja la Radio Bío Bío para dedicarse full a Mega

Espectáculos

¡Atención, atención, porque se nos cierra un capítulo! Julio César Rodríguez, el mismísimo JC, confirmó que se despidió de la Radio Bío Bío después de nada menos que veinte años. Sí, leíste bien, ¡dos décadas de pura sintonía!

La razón es clara y concisa: el animador quiere concentrarse al cien por ciento en sus proyectos con Mega. Actualmente conduce en Mega el reality 'Volverías con tu Ex 2'.

Según explicó el propio JC, su trabajo actual en la televisión lo tiene fuera de Chile por mucho tiempo seguido y su regreso al país tampoco tiene continuidad en el tiempo. Así las cosas, el hombre no puede asumir la responsabilidad y la habitualidad que un programa radial merece.

Nuestro querido conductor llevaba casi dos décadas haciendo 'Podría ser peor', un programa muy de autor. Por eso, afirmó que decidieron parar un ciclo que valora mucho mientras dure esta coyuntura.

Pero que nadie se asuste, que esto no es un adiós para siempre. JC dejó clarito que tiene “un cariño gigante por la radio y la radio tiene un cariño gigante por mí”. Un amor recíproco, ¿cachai? Por lo mismo, la puerta quedó abierta para un posible retorno, “ojalá lo más pronto posible, poder retomar”.

Él mismo señaló que no es justo para la radio ni para él seguir en esas condiciones, y que es bueno para la radio contar con un espacio donde la gente sepa qué pasa con el animador todos los días.