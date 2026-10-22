¡Adiós tattoo! Faloon Larraguibel le dice chao a lo "ordinario" con drástica decisión

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Faloon Larraguibel volvió a ser tema de conversación en redes sociales. ¿El motivo? Una drástica decisión relacionada con una parte de su cuerpo. Resulta que la exchica reality se está borrando un tatuaje. Sí, como lo leen.

A través de un video en su Instagram, Faloon mostró cómo fue su primera sesión de eliminación de tatuajes. La bailarina se deshace de un diseño que ya no le acomodaba, una situación que a más de uno le debe sonar familiar, ¿o no?

El registro, por supuesto, no pasó piola y generó una ola de reacciones. Cientos de mensajes de apoyo inundaron su publicación, con muchos pidiendo el dato de dónde se está realizando el procedimiento. Entre los comentarios hubo de todo: desde "Excelente decisión" hasta "Harto ordinario el tatuaje 😂".

Claramente, Faloon está en modo borrón y cuenta nueva. ¿Quién más se ha arrepentido de un tattoo y ha soñado con hacerlo desaparecer?