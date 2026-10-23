¡Se acabó el misterio! Aquí están todos los nominados al Copihue de Oro 2026

Espectáculos

El Copihue de Oro, el galardón que el diario La Cuarta creó para reconocer a las figuras más destacadas del espectáculo chileno, está listo para celebrar sus 21 años. Este premio, cuyo símbolo es la hermosa flor de la Lapageria rosea, ya tiene a los candidatos que competirán por ser "los más bacanes de los bacanes" en sus 18 categorías.

La expectación por la edición 2026 era tremenda, y finalmente, el jueves 22 de octubre se despejaron todas las dudas. El gran anuncio de los nominados se hizo en vivo desde "El Medio Día" de TVN, con un desfile de rostros que encendieron la previa. Estuvieron presentes figuras como Gala Caldirola de CHV, Matías Vega de Canal 13, Marianne Schmidt de Mega y el mismísimo Daniel Fuenzalida, dueño de casa en TVN y que, ojo, será uno de los animadores de la gala del Copihue de Oro.

Si ya te pican los dedos por apoyar a tus favoritos, ¡atención! Las votaciones abrieron el jueves 22 de octubre en el sitio www.copihuedeoro.cl. Tienes hasta el miércoles 25 de noviembre para darle con todo, porque solo se permite un voto diario por RUT. Y ojo, que no es solo por el honor: entre quienes voten se sorteará un colgante Copihue en Oro 18K de Aurus Joyería, una joyita de 1,6 gramos con una cadena limada de oro amarillo de 2,3 gramos, valorada en nada menos que $800.000, parte de su colección “Copihue Raíz y Flor”.

La gran fiesta de la TV y la música se acerca

El viernes 4 de diciembre es la fecha clave. Ese día, en las dependencias de TVN, se revelarán a los ganadores de cada categoría. Pero antes, la creme de la creme de nuestro jet set criollo desfilará por una alfombra roja que promete glamour y looks para el recuerdo. Todo el evento será transmitido en vivo y en horario prime por TVN, sus redes sociales, las de La Cuarta y todos los medios del Grupo Copesa. Así que no hay excusa para perderse ni un detalle.

¡A lo que vinimos! Aquí la lista completa de nominados:

1. Mejor Matinal

Mucho Gusto (Mega)

Contigo en La Mañana (CHV)

Tu Día (Canal 13)

Buenos Días a Todos (TVN)

El Medio Día (TVN)

2. Mejor Animador

Martín Cárcamo (Canal 13)

José Antonio Neme (Mega)

Eduardo de la Iglesia (CHV)

Eduardo Fuentes (TVN)

Daniel “Huevo” Fuenzalida (TVN)

3. Mejor Animadora

Karen Doggenweiler (Mega)

Diana Bolocco (CHV)

Fran García-Huidobro (CHV)

María Luisa Godoy (TVN)

Karla Constant (Canal 13)

4. Mejor Noticiero

CNN Prime

Meganoticias

T13

CHVNoticias

24 Horas

5. Mejor Programa Radial

La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)

Sacando la Vuelta (Radio Carolina)

¿Cómo Andamos por Casa Daniel? (Radio Pudahuel)

El Show de la Tencha (Radio Activa)

Ciudadano ADN (Radio ADN)

6. Mejor Programa Deportivo

Todos Somos Técnicos (TNT Sports)

La Hora de King Kong (Digital)

De Buena Fuente (DLT)

Futuro Futbol Club (Radio Futuro)

Los Tenores (Radio ADN)

7. Mejor Podcast

Free Solo

Expertas en Nada

Hasta que el Podcast nos Separe

Mariconedu

Sin Ofender

MILF

8. Mejor Canal Streaming

Once Yuly

Turno Fabuloso

Porcel TV

El Sentido del Humor

9. Mejor Creador de Contenido

Matías Burboa / @mati.burboa

Sebastián Molina / @fisica.en.1.minuto

Maddies Mundo / @maddies_mundo

Caro Rocco / @caroroccos

Diego González / @diegogonzalez.tv

10. Artista del Año

Mon Laferte

María José Quintanilla

Alanys Lagos

Sinaka

Candelabro

11. Mejor Comediante

Lucho Miranda

Christian Henriquez

Paola Troncoso

Asshkha Sumatra

Carla Inostroza - La Carlita

12. Mejor Programa de Competencia

Master Chef (TVN)

Volverías con Tu Ex 2 (Mega)

Fiebre de Canto - Baile (CHV)

Dale Play (Mega)

Ahora Caigo (TVN)

¡Qué Dice Chile! (Canal 13)

13. Mejor Programa de Entretención

Coliseo (Mega)

Primer Plano (CHV)

Alfombra Roja (Canal 13)

Detrás del Muro (Mega)

Todo Va a Estar Bien (Via x)

Plan Perfecto (CHV)

14. Mejor Teleserie

Me Caso, Pero Contigo (Mega)

Mi Marido me Robó la Memoria (TVN)

Enamoradas (Canal 13)

La Baronesa (Mega)

Prohibida Obsesión (Mega)

15. Mejor Actuación

Lorena Bosch por La Baronesa (Mega)

Ignacia Baeza por Reunión de Superados (Mega)

Diego Muñoz por Reunión de Superados y Prohibida Obsesión (Mega)

Francisco Reyes Crispi (Verticales TVN)

María Pedrique (Verticales Canal 13)

16. Mejor Programa de Viaje y Cultura

Lugares que Hablan (Canal 13)

Chile Conectado (TVN)

Sabingo (CHV)

Viajando Ando (Mega)

Socios por Chile (Canal 13)

17. Rey Pop

Leo Rey

Arturo Vidal

Luis Mateucci

Toby Vega

Jaime Leyton

Nacho Pop

18. Reina Pop

Ignacia Michelson

Gala Caldirola

Ludmila Ksenofontova

Rayén Araya

Marcela Vacarezza

Daniela Muñoz

Con esta lista de cracks, la competencia se viene intensa. ¿Ya sabes por quién vas a votar o vas a esperar a ver qué opina el squad?