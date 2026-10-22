¡Se le cayó el teatro! Ale Valle desmiente a Cecilia Bolocco con foto que la deja en evidencia

Espectáculos

Cecilia Bolocco, la icónica ex Miss Universo y figura televisiva, se metió en el ojo del huracán esta semana tras responder una punzante pregunta en sus redes sociales. Una usuaria la cuestionó directamente, lanzando un dardo sobre su "apoyo a un gobierno que está quitando millones a la salud pública y ahora a la ley Ricarte Soto", vinculando esto a anuncios recientes de la administración de José Antonio Kast.

Bolocco respondió sin filtro: "Yo no apoyo a ningún gobierno ni pertenezco a ningún partido político". Explicó que su trabajo busca generar políticas públicas para que todos en el país tengan acceso por igual a un pronto diagnóstico y al mejor tratamiento contra el cáncer. Además, señaló que en el Congreso siempre ha encontrado apoyo, pero que el gobierno anterior no estuvo dispuesto a poner el cáncer como prioridad nacional, mientras que el gobierno actual sí acogió sus peticiones.

Aquí es donde Alejandra Valle, la periodista y comentarista que no deja pasar una, entró con todo en el programa "La Voz de los que sobran". Para Valle, la aseveración de Bolocco es falsa, porque el gobierno anterior sí avanzó en varias cosas. Mencionó el Copago Cero, la incorporación de medicamentos de alto costo al programa respectivo, el indulto presidencial humanitario y la promoción de la Ley Nacional del Cáncer. A su juicio, al leer todo esto se concluye que no es real lo que dice Bolocco.

La periodista también cuestionó la prioridad en salud: que la fundación privada de Bolocco haya sido parte de las decisiones del gobierno es algo muy distinto, y si bien está bien poner al cáncer como prioridad, a su juicio este gobierno lo puso como única prioridad.

Valle afirmó que Bolocco sale a decir que no apoya a Kast cuando estuvo en la celebración de Kast en La Moneda. Justo en ese momento, el programa exhibió una imagen de la exmodelo en esa fiesta, junto a Sergio Pérez, de los camioneros. Valle fue lapidaria: "Ella fue a celebrar, ¡a celebrar!, que Kast había llegado a La Moneda".

¿Será que a veces se nos olvida dónde dejamos la foto?