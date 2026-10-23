¡Rosas gigantes y almuerzo de exes! Camilo Huerta y Paula Pavic nos dejaron pa' dentro

Espectáculos

¡A ver, a ver! Aquí en MAD Chile sabemos que no hay nada que nos guste más que un buen cahuín, sobre todo si tiene flores gigantes de por medio. La cosa es que Paula Pavic, la expareja de Camilo Huerta, dejó a todo el mundo con la boca abierta y el dedo listo para el pantallazo al compartir una foto en su Instagram.

¿Qué había? Un ramo de rosas rojas tan, pero tan gigante que uno pensaría que era para reconciliación de película. Obvio, la pregunta del millón llegó al toque: ¿quién fue el romántico que mandó semejante regalo?

La respuesta no se hizo esperar y llegó de la mano del seco Michael Roldán, quien, soltó la papita sin filtro. ¿El remitente? Nada más y nada menos que Camilo Huerta, su ex. Imagínense el show.

Pero, y aquí viene el giro, no es lo que parece, chiquillos. Según contó el mismo Roldán, se trataría de un "cierre de ciclo" bien especial. Sí, tal cual: un regalo para cerrar un capítulo, un punto final con bombos y platillos.

Y la cosa no quedó solo en los pétalos. El periodista reveló que Camilo y Paula se juntaron para almorzar. ¡Un almuerzo de amigos! Según lo que la misma Paula le comentó a Roldán, fue un almuerzo de amigos que ambos tomaron como un cierre de ciclo, un cierre de su historia.

Para entender el contexto de este reencuentro, Roldán recordó que la pareja se separó por la distancia. Camilo viajó a Chile en medio de su proceso legal y mantenía una relación con Paula, quien vivía en Estados Unidos; el vínculo terminó cuando quedaron separados por la distancia. Esta "conversación, esta reunión final" con rosas y almuerzo, era lo que necesitaban para ponerle broche de oro a su relación.

Así que ahí lo tienen, cabros. No fue reconciliación, sino un 'cierre de ciclo' que nos dejó a todos más desorientados que pulga en la oreja. ¿Ustedes creen en esos cierres con flores o es pura pasá de rollo?