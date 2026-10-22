Paola Volpato, Vivianne Dietz y Nicolás Oyarzún: ¡Se viene nueva teleserie vertical con misterio y puro suspenso!

Espectáculos

¡Atención, cabros! Mega ya soltó toda la info de su próxima teleserie vertical que nos tiene con el hype a mil. Se llama ‘La mujer de la mansión’ y, como su nombre lo indica, se viene cargadita al misterio y el suspenso, justo a tiempo para Halloween. El estreno está agendado para el 31 de octubre en MegaGO, y ojo, que los primeros cinco capítulos se podrán ver gratis en las redes sociales del canal. ¡Así que no hay excusa para no pegarse el maratón!

Esta nueva entrega de Mega Shorts viene con un elenco de lujo, partiendo por Paola Volpato, la seca Vivianne Dietz y el galán Nicolás Oyarzún en los roles protagónicos. Pero no son los únicos, porque también se suman Gabriela Labra, Adriana Stuven y Esteban Anguita para darle vida a esta historia que nos va a volar la cabeza. Y para los más observadores, la historia fue grabada en el Círculo Español de Santiago, así que el ambiente de casona antigua está garantizado.

De qué va la movida: El misterio de ‘La mujer de la mansión’

La trama es pura intriga y te la contamos al detalle para que no quedes colgado. Javiera (Vivianne Dietz) es una cabra recién casada con Emiliano (Nicolás Oyarzún), un hombre atractivo y elegante que le propone irse a vivir a la mansión familiar. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Pero apenas Javiera cruza la puerta, el ambiente se pone heavy: en el salón principal cuelga el retrato de Eloísa (Gabriela Labra), la mujer de Emiliano, y lo más brigido es que ¡se parece demasiado a ella misma!

Como si eso fuera poco, en la casa la recibe Inés (Paola Volpato), el ama de llaves, que es intimidante a cagar. Desde ese momento, Javiera empieza a vivir un cuento de terror: escucha una respiración extraña en la noche, ve una mujer pálida vestida de blanco en los espejos y siente que todos en la mansión le están ocultando la verdad. ¡Claramente, algo turbio se esconde entre esas paredes!

¿Cómo se resuelve el culebrón?

Obvio que Javiera no se va a quedar de brazos cruzados. Para descifrar qué onda con los ruidos y las apariciones, la protagonista pide ayuda a su mejor amiga, Margot (Adriana Stuven), una enfermera que, por suerte, cree en fantasmas y no le va a andar con el show de que es su imaginación. Pero eso no es todo: también se suma Félix (Esteban Anguita), un médium que intentará comunicarse con lo que sea que esté rondando en la mansión. ¿Qué es lo que habita en la casa?

Esta es la quinta joyita vertical de Mega Shorts, siguiendo la línea de ‘Salvando a Ema’, ‘Sofía en Peligro’, ‘Me caso, pero contigo’ y ‘Libérame’. ¡Así que ya saben, el 31 de octubre tenemos panorama asegurado para morirnos del susto! ¿Quién más va a estar pegado a la pantalla chica esperando cada capítulo?