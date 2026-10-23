La polémica sin filtro: Millaray Viera se lanza con todo contra periodista por la Teletón

Espectáculos

La pelota se paró de golpe en el mundo del espectáculo chileno y en las redes sociales cuando Laura Landaeta, la conocida escritora que no se guarda nada, hizo unas declaraciones que dejaron a muchos masticando vidrio. Durante su reciente paso por el programa "Cadena Nacional", transmitido por Vía X, Landaeta le dio con todo a la Teletón, esa cruzada solidaria que todos conocemos y que ya tiene fechas confirmadas para su próxima edición, el 6 y 7 de noviembre de 2026.

Las críticas que encendieron la mecha

La cosa se puso realmente intensa cuando, en conversación con el animador Francisco Sagredo, la periodista y escritora no dudó en cuestionar directamente el destino de los dineros que se juntan año tras año en las famosas "27 horas de amor". Landaeta no tuvo pelos en la lengua y planteó que se gastan recursos del Estado para financiar una obra que, a su juicio, no tendría que existir, y cuestionó por qué hay que juntar plata para que las personas tengan una salud y un tratamiento dignos, algo que calificó de responsabilidad del Estado.

Pero no se quedó ahí. La comunicadora fue más allá, agregando que, a su parecer, el Estado le endosa esa responsabilidad a un organismo opaco y poco transparente, del que no se sabe cuánto gasta, y que financiar su subsistencia ha generado una merma en otros sectores del Estado. Estas palabras, cargadas de crítica directa a la gestión y transparencia de la Teletón, resonaron fuerte, levantando una ola de comentarios y, por supuesto, una respuesta que no se hizo esperar.

Millaray Viera sale a la cancha a defender la Teletón

Y la que recogió el guante, sin pensarlo dos veces, fue nuestra querida Millaray Viera. Después de ver las declaraciones de Landaeta circulando en un posteo que publicó la cuenta “Quién dijo Qué”, la animadora de “Alfombra Roja” simplemente no aguantó la situación y se fue en picada, sin filtro alguno, contra la periodista. “¿Poco transparente? Por favor. Todo ciudadano puede ver en qué se utiliza cada peso a través de transparencia activa”, escribió Viera, directo a la yugular de Landaeta, refutando de plano la acusación de falta de claridad en los fondos.

El rostro de Canal 13 alzó aún más la voz para entregar una opinión categórica sobre la seriedad y el impacto de lo dicho por Landaeta. “Me parece grave que estas declaraciones tengan espacio en los medios y que la fuente de la señora sea ‘un productor me dijo, yo escuché que’ y nadie la cuestione”, lanzó Millaray,

Además, Viera le pidió a su colega respaldar sus dichos: “Si vas a decir algo tan grave, pruébalo”, en vez de tratar de ensuciar una institución que, según ella, es un ejemplo y le hace mucho bien al país.

Como era de esperar, este verdadero choque de titanes mediáticos generó un revuelo tremendo en las benditas redes sociales. Los cibernautas, ni tontos ni perezosos, se dividieron al toque: hubo quienes salieron con todo a bancar a Millaray Viera, aplaudiendo su firmeza y su defensa a la Teletón, y otros que, por el contrario, se cuadraron con Laura Landaeta, apoyando su postura crítica sobre el financiamiento de la obra. Un debate que demuestra que, en Chile, con la Teletón, nadie se queda callado ni indiferente. ¿Y tú, team Millaray o team Landaeta? La polémica está servida.