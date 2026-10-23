MasterChef Chile casi la rompe en sintonía con puro plato callejero

Espectáculos

El episodio de MasterChef Chile que se emitió el martes estuvo filete, con visita de lujo y el infaltable momento del delantal negro. El seco Benjamín Nast llegó a poner a prueba la creatividad de los aspirantes, pidiéndoles que se la jugaran con la comida callejera. ¡Un desafío que no es pa' cualquiera!

Después de la adrenalina callejera, la cosa siguió con sopas y cremas inspiradas en el mundo. El jurado, con Yann Yvin, Fernanda Fuentes y Juan Manuel Pena Passaro, no tuvo piedad. Al final, Patricio y Felipe quedaron al borde del abismo, con sus platos sin convencer y siendo los primeros nominados a delantal negro de la semana. ¿Se la esperaban?

Como era de esperar, las redes sociales explotaron con comentarios, porque todos teníamos algo que decir sobre los platos y las nominaciones. Pero no solo hubo debate, sino que el programa se instaló entre lo más visto de la noche, ¡y eso que el Prime está más competitivo que nunca!

MasterChef Chile, con la María Luisa Godoy al mando, promedió 432.802 personas por minuto entre las 22:54 y las 00:55 horas. Esto lo dejó en el segundo puesto del horario Prime, pisándole los talones a Mega, que marcó 477.997 personas por minuto. ¡Casi, MasterChef, casi! CHV quedó tercero con 408.293 personas por minuto, y Canal 13 cerró la fila con 306.957.

Así que si te lo perdiste, aún estás a tiempo. El programa se emite de domingo a jueves a las 22:30 por TVN, y si eres de los que prefiere verla a tu ritmo, está en HBO Max, donde ya es top diez. ¿Será que esta temporada nos sigue dando estas sorpresas en el rating?