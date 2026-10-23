¡Luis Gnecco se las trae de Borges! El actor chileno se luce en un rol "más humano" del gigante literario

Espectáculos

¡Atención, cabros! Si pensaban que Luis Gnecco ya lo había hecho todo, piénsenlo de nuevo. El actor chileno acaba de transformarse en nada menos que Jorge Luis Borges para la película escocesa ‘Borges and Me’, que se estrenó esta semana en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). Después de darle vida a otro peso pesado de las letras como Pablo Neruda, ahora le toca encarnar a un Borges ya mayor, con una propuesta que busca retratar el lado “más humano” del escritor argentino.

La película no se anda con chicas y explora temas como la vejez e incluso la posible virginidad de Borges, todo esto en un viaje a Escocia en 1971. El mismo Gnecco soltó una perlita a la Agencia EFE desde México: “No sabemos si Borges era virgen (…) Pero hay que atenerse a una de las versiones del personaje. La que sostengo, es la que él relata y la que recogen el guion y la novela (‘Borges and Me: An Encounter’): que era virgen y que sufrió mucho por ello, como cuando su padre lo obligó a tener contacto con una mujer”. ¡Qué heavy el rollo que se mandó el maestro!

El actor chileno llegó al estado mexicano de Michoacán acompañado del director Marc Turtletaub, con quien presentó el largometraje. La cinta, que se basa en la autobiografía novelada del escritor estadounidense Jay Parini –amigo del director–, nos sumerge en el viaje de Borges a Escocia. Ahí, el escritor de 71 años visita la casa de su traductor Alastair Reid, interpretado por el seco Alan Cumming, y conoce a Parini, a quien da vida el mismísimo Fionn Whitehead, que se hizo conocido por su papel protagónico en Dunkerque. ¡Qué squad más inesperado!

En la trama, Parini es un joven que le está haciendo el quite al reclutamiento para la guerra de Vietnam y, de paso, escribe su tesis sobre el poeta escocés George Mackay Brown, interpretado por Peter Mullan. Y como la vida es una caja de sorpresas, entre varias coincidencias, Parini y Borges terminan en un Morris Minor de 1957. Sí, un autito vintage para embarcarse en un road trip por las Tierras Altas de Escocia, onda Don Quijote y Sancho Panza. . Este viaje está marcado por lugares icónicos como el Lago Ness, la Batalla de Culloden y las librerías fundadas por el filántropo Andrew Carnegie. ¿Será que esta dupla nos dejará pegados a la pantalla?