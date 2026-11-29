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Vanesa Borghi anunció el viernes que se casó por el civil con Carlos Garcés. La noticia llegó a través de un carrusel de fotos y un video en su cuenta de Instagram, donde la modelo y comunicadora escribió: “Hoy dijimos ‘sí quiero’ y estamos muy, muy felices. Ya les contaremos más, pero todo fue perfecto, simplemente eso”.

La celebración se llevó a cabo en un hotel de Santiago y fue un evento muy cerrado. Según detalló Borghi, la ceremonia fue pequeña, para 40 personas, compuesta principalmente por familia y gente muy cercana que ha estado presente en la relación desde que partieron juntos.

Hubo un detalle que llamó la atención y que fue especialmente significativo para la novia: su ramo de flores. Vanesa explicó que quiso incorporar un recuerdo para personas importantes que ya no están físicamente. Específicamente, incluyó un escapulario en el ramo para sentir más cerca a su papá, su abuela, su abuelo y a Clara.

Sinceramente, nos encanta que se hayan mandado a hacer algo íntimo y lejos del ruido, porque a veces menos es más. Y el detalle del ramo es un gesto precioso que nos deja el corazón apretado.